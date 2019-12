Polícia realiza operação para prender suspeito de participar de ataque à produtora Porta dos Fundos

Os agentes percorreram ruas da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e da Zona Norte e Centro da cidade para tentar cumprir o mandado de prisão contra Cerquise, mas ele não foi encontrado e já é considerado foragido. Em um endereço dele foram apreendidos R$ 119 mil, munição, uma arma falsa, computador e uma camisa de entidade filosófica e política. Segundo a polícia, era o único dos cinco suspeitos que não estava usando capuz na hora do ataque, no dia 24 deste mês. Para identificá-lo, a polícia utilizou mais de 50 câmeras de segurança do bairro. Cerquise é o mesmo que agrediu o secretário de Ordem Pública do Rio em 2013. Ele agrediu o secretário Alex Costa após uma operação de fechamento de estacionamento irregular no Centro. Ele também tem outras 20 anotações criminais por ameaça e agressão. Material apreendido durante operação para prender suspeito de ataque ao Porta dos Fundos — Foto: Divulgação O grupo jogou bombas de fabricação caseira na sede da produtora e fugiu. Um vigilante estava no local e, por isso, o caso está sendo tratado como tentativa de homicídio. A produtora do Porta dos Fundos tem sido criticada nas redes sociais por vários grupos cristãos, pela maneira como retratou Jesus no especial de Natal deste ano – um programa de humor, exibido na Netflix. O ataque seria uma resposta ao vídeo no qual Jesus é retratado como homossexual. A produção foi criticada por grupos religiosos que consideraram o vídeo ofensivo à tradição cristã. Imagens mostram ataque à produtora do Porta dos Fundos, em Botafogo

Newsletter G1 Created with Sketch. Resumo do dia As notícias que você não pode perder diretamente no seu e-mail. Para se inscrever, entre ou crie uma Conta Globo gratuita. Obrigado! Você acaba de se inscrever na newsletter Resumo do dia.

atacar a produtora do Porta dos Fundos no Humaitá, na Zona Sul, no dia 24 deste mês.