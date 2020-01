Porta dos Fundos: Fauzi diz que foi avisado sobre ordem de prisão

Eduardo Fauzi Richard Cerquise, de 41 anos, assumiu nesta sexta-feira (03/01/2020) a autoria do ataque à sede da produtora Porta dos Fundos. Procurado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro desde terça (31/12/2019), Fauzi afirmou que deixou o Brasil rumo a Moscou no último dia 29 de dezembro porque ficou sabendo com antecedência da expedição iminente do mandado de prisão contra ele.

Ele afirmou também que pedirá asilo político na Rússia. As informações são do portal Projeto Colabora.

“Eu sou o candidato típico [para pedir o asilo]. Mas a decisão é política. Se não houver interesse político eles não me asilam”, disse Fauzi à reportagem.

“Achavam que fui muito estúpido pra não cobrir o rosto e não alterar a voz, mas fui conectado o suficiente pra ser avisado do mandado a tempo de viajar pra fora do país”, gabou-se. Fauzi arremessou coquetéis molotov na sede da produtora em 24 de dezembro. Ele foi reconhecido por meio das imagens das câmeras de segurança e é considerado foragido pela polícia brasileira.

Filiado ao PSL, Fauzi sustenta que o ataque não foi motivado por “qualquer razão eleitoral ou financeira”. “O que mobilizou o ato foram as energias de todo o povo acumuladas pela tensão que as ofensas bárbaras contra Deus e o sentimento popular mobilizaram. Era inevitável que algo ocorresse. Alguém tinha que tomar alguma atitude”, afirmou.

O Ministério da Justiça e o Itamaraty devem pedir a extradição de Fauzi – só aguardam a aprovação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) para concluir o pedido. O Porta dos Fundos tem sido alvo de críticas desde a estreia do filme Especial de Natal Porta dos Fundos 2019: A primeira tentação de Cristo, que retrata Jesus Cristo como homossexual.

Leia Mais