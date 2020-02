Pré-carnaval reúne multidões, famosos e fantasias com críticas; veja o que foi destaque pelo país

Além disso, a folia também foi marcada por grandes multidões nas capitais, competição dos bonecos gigantes, diversidade e celebridades nas ruas. Houve confusões e tiroteios em alguns blocos.

Veja, abaixo, os destaques do pré-carnaval em 2020:

A criatividade e o recado do folião

O público que foi às ruas no fim de semana estava a fim de curtição, mas queria deixar seu recado. Várias fantasias satirizavam o desastre do óleo nas praias, a crise do coronavírus, a questão da água no Rio de Janeiro e as viagens das empregadas domésticas para a Disney. Muitos foliões também se renderam às tiaras, às plaquinhas e as fantasias típicas, como a de marinheiro e releituras de filmes.