Prefeitura começa a pagar 2ª parcela do 13º de servidores que ganham até R$ 3 mil e garis do Rio

Servidores da Prefeitura do Rio que recebem até R$ 3 mil e garis da Comlurb começaram a receber o pagamento da 2ª parcela do 13º salário nesta segunda-feira (23). A expectativa é que todos recebam até o fim do dia.

A informação divulgada pela prefeitura foi confirmada aoG1e à TV Globo por sindicatos e por servidores. Os valores começaram a cair na conta à tarde, três dias após o prazo legal, que se esgotou na sexta-feira (20).

A prefeitura promete pagar até sexta-feira (27) o restante dos servidores, que recebem mais de R$ 3 mil.

servidores que ganham até R$ 3 mil : 13º sendo quitado nesta segunda;

que ganham : 13º sendo quitado nesta segunda; servidores que ganham acima de R$ 3 mil : 2ª parcela do 13º prometida para sexta (27);

que ganham : 2ª parcela do 13º prometida para sexta (27); garis e outros funcionários da Comlurb: 13º sendo quitado nesta segunda;

e outros funcionários da Comlurb: 13º sendo quitado nesta segunda; empresa de coleta de lixo (Ciclus): acordo de R$ 7 milhões teve R$ 3 milhões pagos, com promessa de pagar os outros R$ 4 milhões até sexta;

(Ciclus): acordo de R$ 7 milhões teve R$ 3 milhões pagos, com promessa de pagar os outros R$ 4 milhões até sexta; funcionários terceirizados da Saúde: salários quitados (via OSs).

Nesta segunda, a prefeitura anunciou que pagou todos os salários atrasados dos terceirizados, mas fontes ouvidas pelo RJ2 afirmam que a dívida relativa à manutenção dos hospitais, compras de materiais e remédios e exames de todas as OSs chega a R$ 300 milhões.

Os garis são funcionários da prefeitura, mas grande parte dos veículos e dos motoristas são de empresas terceirizadas.

O RJ2 apurou que, entre as maiores dívidas que a prefeitura possui – no total de R$ 151 milhões – estão outras empresas que cuidam da coleta e da destinação do lixo:

Colares: R$ 20 milhões

CS Brasil: R$ 40 milhões

TB Serviços: R$ 25 milhões

Localix: R$ 10 milhões

Ciclus: R$ 56 milhões

Um acordo entre a prefeitura e a Ciclus previa o pagamento de R$ 7 milhões até esta segunda. Só foram pagos cerca de R$ 3 milhões, segundo a empresa, que prometeu continuar o serviço com a promessa do pagamento do restante até o fim da semana. Outros R$ 20 milhőes estão prometidos entre os dias 26 e 27 de dezembro.

“Com os recursos previstos até o fim do ano depositados, a Ciclus tem condições de manter a normalidade operacional nas festas de fim de ano, quando o volume de lixo da capital fluminense, que normalmente é de cerca de 10 mil toneladas por dia, aumenta substancialmente”, diz nota enviada pela assessoria de imprensa da Ciclus.

Segundo o jornal O Globo, a Colares reduziu nesta segunda de 80 para 40 o número de caminhões que recolhem detritos em parte da Zona Oeste (Campo Grande, Inhoaíba e Guaratiba). De acordo com a reportagem, a dívida chega a R$ 16,5 milhões.

Ao RJ2, a Comlurb informou que não houve impacto no serviço porque deslocou caminhões de outras empresas.

Documento mostra que Prefeitura do Rio conta com dinheiro que ainda não recebeu

Um documento enviado pela Secretaria Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro aos vereadores mostra que o município está contando com um dinheiro que nem sequer sabe se vai receber.

Todo o dinheiro extra que o município espera arrecadar será suficiente apenas para pagar os salários dos servidores no início de janeiro. Depois disso, a previsão do próprio município é de ficar com apenas R$ 6 milhões na conta – um caixa ainda mais vazio que o atual.

O documento, ao qual a TV Globo teve acesso, mostra que o município tinha, na última sexta-feira, apenas R$ 29,4 milhões em caixa.

Para fazer os pagamentos, a prefeitura conta com uma verba que poderá entrar até o fim da semana. Para pagar a folha, seriam necessários pelo menos R$ 117,4 milhões. Além disso, o pagamento do Fundo de Previdência exige R$ 155 milhões.

A Secretaria Municipal de Fazenda ainda informa não ter verba para custeio — até o recebimento do IPTU, todo o dinheiro que entrar em caixa de agora até janeiro será usado para pagamento de pessoal e nada mais.

No documento, a Secretaria Municipal de Fazenda apresenta as possíveis de fontes de renda:

R$ 40 milhões de doações da Câmara;

R$ 37,2 milhões do desconto do Imposto de Renda;

R$ 35 milhões de negociação de dívidas da empresa do setor de recursos minerais CGG;

R$ 100 milhões de dívidas da Caixa Econômica Federal;

R$ 273 milhões de devolução de arrestos feitos pela Justiça.