Prefeitura consegue barrar na Justiça aumento das passagens de ônibus em BH

Atualmente, o preço principal é de R$ 4,50. Na semana passada, o Consórcio Dez, que reúne oito das empresas que exploram o serviço na capital, conseguiu liminar para que o aumento fosse determinado pela Prefeitura. O Sindicato quer que a tarifa principal vá para R$ 4,75, um aumento de 5,5%.

A administração municipal disse que recorreu da decisão na última sexta-feira (3). No sábado (4), a Justiça definiu que a liminar para o aumento não poderia ser cumprida.

Entre os pontos destacados na decisão, a Justiça entendeu que as empresas precisam cumprir as obrigações de trafegar com motoristas e cobradores nos horários entre as 6h as 20h30.

A Procuradoria Geral do Município destaca que, apesar de a decisão ter efeitos provisórios, “não haverá reajuste até que nova decisão judicial seja proferida”.

O Setra afirmou que não havia sido notificado da decisão na noite desta segunda-feira.