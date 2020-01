Prefeitura do Rio diz que cidade recebeu 1,7 milhão de turistas neste réveillon

Os visitantes de São Paulo lideraram, com 29,6%, seguidos de Goiás, com 14,1% e Rio Grande do Sul, com 12,5%. A pesquisa revelou ainda que 70% chegaram ao Rio de avião, 22% de ônibus e 8% de carro.

De acordo com o levantamento, 55,6% se hospedaram em hotel, mas 18,5% buscaram a casa de parentes, 7,4% procuraram apart hotel ou flat e outros 7,4% alugaram casa ou apartamento.

Fogos na orla da praia de Copacabana — Foto: Reprodução/TV Globo

A pesquisa, realizada pela Riotur, entrevistou 1.312 turistas no período de 26 a 31 de dezembro, no posto de atendimento ao turista na praia de Copacabana. Ao todo, 59,3% dos turistas são homens e 40,7% são mulheres.

A pesquisa também avaliou a estada na cidade que teve uma média de 8,7 em uma escala de 0 a 10.

Já quando o assunto são os turistas internacionais, 62,1% são do gênero masculino e 37,9% são do gênero feminino. Eles chegaram de avião (98%) e de navio (2%). A escolha da hospedagem desses turistas foi hotel (62,1%), albergue (15,2%) e apart hotel/flat (13,6%). A avaliação da estada na cidade foi de 8,6, também em uma escala de 0 a 10.