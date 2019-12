Prefeitura do Rio vai recorrer à Justiça para manter show gospel; confira a programação dos palcos pela cidade

A Prefeitura do Rio anunciou nesta quinta-feira (26) detalhes sobre as atrações da festa de réveillon em Copacabana e nos outros palcos espalhados pelo Rio de Janeiro. Serão quatro palcos em Copacabana. De acordo com o presidente da Riotur, Marcelo Alves, a Prefeitura do Rio vai recorrer à Justiça para manter o show gospel da cantora Anayle Sullivan, anunciado inicialmente como a atração de abertura na programação do palco principal.

“Vamos recorrer, junto à Procuradoria Geral do Município, e a decisão que vier da Justiça nós vamos acatar”, explicou Alves. A prefeitura espera que a festa em Copacabana conte com 2,8 milhões de pessoas. O palco principal da festa já está sendo montado. A estrutura terá 48 metros de largura e 16 metros de altura. Três telões estarão espalhados pela praia. O palco da festa de Ano Novo em Copacabana terá 48 metros de largura, 16 metros de altura e três telões estarão espalhados pela praia — Foto: Reprodução/ TV Globo ‘Cidade lotada’, diz presidente da Riotur A prefeitura considera excelente os números da festa este ano. De acordo com Marcelo Alves, a previsão é que a ocupação hoteleira chegue a 100%. “O Rio de Janeiro é prioridade para o turista, a cidade está lotada, vocês podem acompanhar isso em Copacabana, que reforça. São turistas de todo o Brasil, em maior número, mas o mundo inteiro está aqui, vivenciando a cidade e recebendo o nosso abraço”. Segundo a Riotur, a previsão é que a cidade receba cerca de 1,8 milhão de turistas. A maioria dos turistas é de São Paulo, de Minas Gerais e do interior do Estado do Rio de Janeiro. Os turistas do exterior vêm, principalmente, da América do Sul. Argentinos e chilenos são a maior parte dos visitantes. A queima de 16,9 toneladas de fogos, distribuídas em dez balsas, deve durar 14 minutos. Um drone deve exibir nos telões imagens inéditas do espetáculo. Com o tema “Amor a cada vista”, a estrutura do palco principal será usada também para a abertura oficial do carnaval, no dia 12 de janeiro. Alves avisa que esta é uma estratégia para manter os visitantes no Rio. O presidente da Riotur, Marcelo Alves, anunciou detalhes da festa de réveillon no Rio nesta quinta-feira (26) — Foto: Reprodução/ TV Globo O governador Wilson Witzel, anunciou o apoio do poder estadual ao evento. O anúncio aconteceu no Palácio Guanabara nesta quinta-feira (26). Segundo ele e a secretária de Cultura, Danielle Barros, este auxílio foi disponibilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura. A empresa Tim Brasil destinou R$ 3,5 milhões para a festa e a Ambev investiu R$ 2 milhões. “Nós queremos promover o Rio de Janeiro de janeiro a janeiro. No ano passado, a maior festa da virada recebeu cerca de 2,8 milhões de pessoas. Esse ano a expectativa é superar esse recorde. A estrutura da festa vai permitir que as pessoas tenham todo o conforto”, disse o governador. – Horário da programação palco principal Os shows acontecerão das 19h às 3h.

Anayle Sullivan

Allyrio Mello

Diogo Nogueira

Ferrugem

Queima de fogos

DJ Marlboro

Escola de Samba da Mangueira – Horário dos palcos com DJ’s e nomes dos DJ’s

A música começa às 19h, com uma playlist exclusiva de cada DJ.

Os DJ’s vão comandar os palcos de 20h às 3h.

Palco Verão TIM Rock – Posto 3 – DJ Dodô

Palco Verão TIM Pop – Leme – DJ Giordanna Forte

Palco Verão TIM Samba – Posto 5 – DJ MAM – Outros oito palcos:

De 20h às 3h. Ilha do Governador – Praia da Bica

DJ

Banda Charles Bronson

Michael Sullivan

Pique Novo Ilha de Paquetá – Praia da Moreninha

DJ

Samba Bom

Bocaloka Sepetiba – Praia do Recôncavo

DJ

Matheuzinho

Gustavo Lins Madureira – Parque Madureira

DJ

Galocantô

Clareou Ramos – Piscinão de Ramos

DJ

Banda Black White

Balacobaco

Suel Penha – IAPI da Penha

DJ

Marco Vivan

Rosil

Swing Simpatia Guaratiba – Rua Barros de Alarcão

Thiago Soares

Bem Mais

Mister Dan Flamengo – Praia do Flamengo

DJ

Banda JR

Dani

Primeiro Amor

Revelação

Naldo Benny * estagiária sob supervisão de Eduardo Pierre

