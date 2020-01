Prefeitura restringe acesso à Ilha dos Araújos em Governador Valadares

Às 17h, o Rio Doce atingiu 2,94 m na régua do SAAE. Pela manhã, a previsão é de que neste horário o nível poderia chegar aos 3,20 m.

Durante coletiva de imprensa no fim da manhã, o prefeito André Merlo alertou a população de que o nível do rio continuará a subir.

“A água vai subir. Precisamos alertar a população para que suba os móveis, ou deixem suas casas. Sabemos que muitos resistem sair de suas casas, mas é preciso que todos saibam que a água que caiu nas cabeceiras ainda não chegou a Valadares, por isso o rio vai continuar subindo nas próximas 12 horas”, afirmou o prefeito.

Ainda de acordo com André Merlo, durante a madrugada o Rio Doce pode atingir 4,20 m.

Ponte que dá acesso à Ilha dos Araújos tem acesso restringido — Foto: Samuel Bonicontro/Inter TV dos Vales

As polícias Militar e Civil organizaram esquema de segurança para monitorar os bairros com alagamentos, para que as famílias que deixarem suas casas não sofram com invasões e assaltos.

Desde a manhã de domingo, bairros como São Tarcísio, São Paulo, Santa Teresinha, São Pedro, Santa Rita já registravam alagamentos, mas segundo a Defesa Civil, apenas uma família estava desalojada.