Presidente da Taurus diz que Eduardo Bolsonaro fala ‘bobagem’ ao acusar monopólio de armas no Brasil

Do BBC Brasil

O CEO da fabricante de armas Taurus reagiu à declaração de Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro, que pretende atuar para atrair empresas estrangeiras do setor ao país e acabar com o que chama de monópolio no Brasil.

“Esse discurso do Eduardo Bolsonaro é descabido. Não existe monopólio, isso é uma bobagem. Ninguém fabrica no Brasil porque ninguém é maluco de pagar 70% de taxas”, afirmou Salesio Nuhs em entrevista à BBC News Brasil na Índia, onde acompanha Bolsonaro em visita oficial como parte de uma comitiva de empresários do setor de defesa. (…)