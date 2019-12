Presidente do FNDE é exonerado após menos de seis meses no cargo

Em 2019, o orçamento previsto do fundo foi de cerca de R$ 55 bilhões.

A exoneração foi publicada na tarde desta segunda, em edição extra do “Diário Oficial da União”. Para a presidência do FNDE foi nomeada Karine Silva dos Santos, que já atuava no órgão.

Em nota, o MEC não informou o motivo da exoneração, mas afirmou que “a escolha do nome [de Karine] se deu pelo perfil técnico”.

Ainda segundo o MEC, “a servidora pública concursada do próprio FNDE já atuou em diversos cargos de chefia importantes no órgão, desde 2009, como, por exemplo, na coordenação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nos últimos seis meses, estava à frente da Diretoria de Ações Educacionais (Dirae)”.

A pasta informou ainda que o chefe de gabinete e o diretor financeiro do FNDE “também deixam os cargos”.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é uma das autarquias do MEC e responde pela execução de uma série de programas de alcance nacional, como o Programa Nacional do Livro e Material Didático (PNLD), o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

VÍDEO: fragilidades de gestão no MEC

No início de dezembro, um relatório elaborado e aprovado por deputados federais da Comissão Externa de Educação da Câmara apontou fragilidades de planejamento e gestão dentro do MEC(assista mais no vídeo abaixo).