Presidente palestino anuncia rompimento de todas as relações com EUA e Israel

Durante a reunião de extraordinária da Liga Árabe, realizada no Egito, Abbas disse que a proposta norte-americana viola os acordos de Oslo, que israelenses e palestinos assinaram em 1993. “Informamos que não existirá nenhum tipo de relação com vocês (os israelenses) nem com os Estados Unidos, nem sequer em termos de segurança, à luz do plano americano que viola os acordos de Oslo.”

Abbas, que afirmou ter enviado a mensagem ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu a Israel “que assuma suas responsabilidades enquanto potência ocupante” dos territórios palestinos.

Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, discursa nesta terça-feira (28) após apresentação de plano para o Oriente Médio — Foto: Raneen Sawafta/Reuters

O anúncio do plano foi feito por Trump na terça-feira (28) ao lado do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. O projeto apresentado incluiu um redesenho do mapa da região disputada por israelenses e palestinos. A proposta estabelece um reconhecimento mútuo entre Israel e Palestina — no que o presidente norte-americano chamou de “solução realista de dois Estados”.

O desenho foi feito à revelia das autoridades palestinas, que não participaram das conversas para definir o plano. Na terça-feira, Abbas chamou o projeto de “conspiração” e disse que não aceitará os termos.

Proposta dos EUA para o novo Estado Palestino — Foto: Betta Jaworski/Arte/G1

O mapa faz parte do projeto divulgado pela Casa Branca com o nome “Paz para a Prosperidade”. O projeto estabelece, entre outros pontos, as seguintes propostas:

Jerusalém permanece indivisível e considerada capital de Israel.

permanece e O futuro Estado Palestino terá a região de Abu Dis — a cerca de 1,5 km da cidade murada de Jerusalém — como capital .

terá a região de — a cerca de 1,5 km da cidade murada de Jerusalém — como . O novo Estado Palestino terá um novo território para indústrias de alta tecnologia e outro destinado a casas e produção agrícola .

e outro destinado a . Os portos de Haifa e Ashdod , em Israel, terão acesso garantido para os palestinos .

e , em Israel, terão . Haverá um túnel ligando a Faixa de Gaza à Cisjordânia , garantindo a unidade do novo Estado Palestino.

, garantindo a unidade do novo Estado Palestino. Todo o Vale do Jordão ficará sob controle de Israel — ou seja, toda a fronteira com a Jordânia , país independente a leste do território israelense.

ficará sob — ou seja, toda a fronteira com a , país independente a leste do território israelense. Assentamentos israelensesna Cisjordânia não serão removidos.

Além dessa organização territorial, o plano estabelece uma gradual desmilitarização da região — com o fim das atividades militares do Hamas, que comanda hoje a Faixa de Gaza. Além disso, palestinos muçulmanos terão acesso garantido à mesquita de Al-Aqsa, considerada sagrada e que fica em Jerusalém.

