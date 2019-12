Previsão do tempo para o réveillon é de calor e chuva rápida em boa parte do Brasil

De acordo Daniela Freitas, do Climatempo, as temperaturas estarão perto dos 30ºC. As chuvas deverão ser isoladas, com exceção do Norte do país, onde há risco de temporais.

“Pode haver chuva, mas serão aquelas rápidas e isoladas, sem altos volumes, o que não vai atrapalhar a virada do ano de ninguém”, Daniela Freitas, meteorologista do Climatempo.

O fluxo de calor e umidade não sofrerá grandes mudanças nesta semana. As temperaturas registradas no Natal em boa parte do país devem seguir até a virada do ano.

Freitas alerta que apenas oNorte–principalmente estados do Amazonas, Maranhão e Amapá – estará sob um fluxo de umidade que é normal para esta época do ano.

NoNordestehaverá forte calor e redução de chuva. Há chance de precipitação leve no trecho que vai da Bahia ao Rio Grande do Norte. No Maranhão, as chuvas podem ser mais intensas.

Em toda a regiãoSudeste, as chuvas podem ocorrer de forma isolada, mas a previsão é de sol e calor.

NoRio de janeiro, onde são esperadas cerca de 1,7 milhão de pessoas para a virada de Copacabana, a previsão é de muito calor. Nolitoral paulista, outro local que atrai um público forte na virada, a previsão é de calor sem chuva constante.

Na regiãoSul,segundo Freitas, a chuva vai ficar concentrada na região da fronteira com o Uruguai.

NoCentro-Oeste, a temperatura deverá ser bem elevada, podendo chegar aos 38ºC nas capitais, com pancadas rápidas de chuva em toda a região.

Movimentação de banhistas na Praia do Leme, Zona Sul do Rio, no primeiro dia do verão — Foto: ESTEFAN RADOVICZ/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), podemos esperar neste verão “chuvas fortes; queda de granizo; ventos com intensidade variando de moderada à forte e descargas elétricas, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país”.

As temperaturas sobem naturalmente no verão por causa da posição em que o Sol incide sobre o hemisfério Sul, tornando os dias mais longos do que as noites. Além disso, é normal ver mudanças rápidas no clima.

Alerta para chuvas fortes

Os especialistas lembram que, neste verão, as chuvas serão mais intensas. Os riscos de deslizamentos e enchentes são elevados. A meteorologista Patrícia Madeira, do Climatempo, explica que, em 2019, a chuva começou já na primavera, deixando o solo de algumas áreas do Sudeste mais vulnerável a deslizamentos de encostas por causa da quantidade de água já absorvida pela terra.

Em caso de necessidade, o número da defesa civil é o 199 e do corpo de bombeiros é o 193. Em alguns estados, já há sistemas informando riscos via SMS.

