Procuradoria do MPF quer anulação de todos os atos de Roberto Alvim

Por Rafa Santos

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão encaminhou nesta segunda-feira (20/1) à Procuradoria Geral da República, no Distrito Federal, uma representação com pedido de responsabilização administrativa e criminal do ex-secretário especial de Cultura Roberto Alvim, demitido na última sexta (17).

Joseph Goebbels (à esq.) e Roberto Alvim

Reprodução

O texto tem como base representação enviada à PFDC que pede a adoção de medidas diante da publicação, do então secretário especial de Cultura, de um vídeo que emula elementos estéticos e narrativos inspirados na atuação do ministro da propaganda nazista Joseph Goebbels.

O documento também defende a nulidade total de todos os atos administrativos do ex-secretário durante o período em que esteve no comando do órgão público.

“O agente público em questão tem, pelo menos, admiração pela perspectiva de arte do nazismo. E como sob o seu cargo se desenvolviam todas as medidas relativas à cultura, não é demasiado concluir que, no período em que o ocupou, levou para essa área a compreensão estética que tão desabridamente revelou no vídeo”, diz trecho do documento.

