Procuradoria pede prisão de diretor de presídio e de 30 agentes penitenciários após fuga no Paraguai

As autoridades paraguaias investigam se houve uma rede de corrupção que facilitou a fuga dos integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

A imprensa local informou no domingo que 30 agentes de segurança foram presos, mas as autoridades paraguaias não confirmaram essa informação. OBom Dia Brasilinformou que os detidos prestam depoimento na manhã desta segunda-feira (20).

A prisão fica na fronteira com a cidade brasileira de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, o que levou autoridades brasileiras a montar um bloqueio na região. Um dos fugitivos foi recapturado pela polícia brasileira. O Departamento de Operações da Fronteira (DOF) informou que o homem de 30 anos é de Imperatriz (MA) e cumpria pena no presídio regional por tráfico de drogas há quatro anos.

Uma lista de foragidos brasileiros e paraguaios foi divulgada pelo Ministério da Justiça do Paraguai. Entre eles, estão o brasileiro Timóteo Ferreira, apontado como líder da facção dentro do presídio, e seis supostos integrantes do grupo de matadores de aluguel ligados ao tráfico “Minotauro”. Eles atuam na fronteira e na semana passada buscavam deixar a prisão com uma ordem judicial.

Roupas são vistas na entrada de um túnel na prisão de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, por onde dezenas de presos fugiram na manhã deste domingo (19) — Foto: Marciano Candia/AP

No domingo de manhã, a ministra da Justiça do Paraguai, Cecilia Perez, informou que 91 presos conseguiram escapar da prisão por volta das 4h (3h, em Ponta Porã) e disse que eles são integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). Mais tarde, a procuradora Reinalda Palacios declarou que o número de fugitivos foi atualizado para 75, de acordo com o jornal “ABC Color”.

Por fim, em uma coletiva de imprensa, na tarde deste domingo, Perez afirmou que são 76 fugitivos. Destes, 40 são brasileiros e 36 são paraguaios.

Sacos com terra retirada por presos na escavação de túnel para escapar do presídio regional de Pedro Juan Caballero, no Paraguai Reprodução / Fiscalía Paraguai — Foto: Reprodução / Fiscalía Paraguay

O Ministério Público informou que vídeos das câmeras de segurança do presídio mostram uma movimentação intensa desde as 4h deste domingo. Para a promotora, é impressionante que os guardas não tenham agido diante das imagens que tinham à disposição.

A maior parte dos detidos estava em um piso superior e um grupo estava no inferior, onde o túnel foi cavado. Para ter acesso ao piso inferior, os detentos devem passar por um portão, que deve permanecer trancado.

O que chamou a atenção dos promotores foi que esse portão estava trancado no momento em que Ministério Público foi visitar o local após a fuga.

Presos deixaram muita sujeira para trás em fuga de presídio regional de Pedro Juan Caballero, no Paraguai — Foto: Reprodução / Fiscalía Paraguay

Ainda no domingo, a ministra da Justiça afirmou que sua pasta denunciou ao Ministério Público um suposto plano de fuga e pagamento de 80 mil dólares (mais de R$ 330 mil) por parte de integrantes da facção criminosa para os funcionários da prisão regional de Pedro Juan Caballero, de acordo com o jornal “La Nación”.

“É um trabalho que levou dias e é impossível que as autoridades não percebessem que estava para acontecer… obviamente esse era um plano adquirido”, disse Pérez à estação de rádio Monumental.

A ministra da Justiça chegou a colocar o cargo à disposição. Porém, de acordo com o jornal “ABC Color”, o presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez, não aceitou o pedido.