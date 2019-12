Produtora do Porta dos Fundos no Rio sofre ataque com coquetel molotov

A produtora do grupo humorístico Porta dos Fundos informou que sua sede no bairro do Humaitá, zona nobre do Rio de Janeiro, foi alvo de ataque com bombas tipo coquetel molotov na madrugada desta terça-feira. “Um dos seguranças conseguiu controlar o princípio de incêndio e não houve feridos”, segue a comunicação. De acordo com o jornalO Globo,o ataque aconteceu às 4 horas da manhã e o caso foi registrado como crime de explosão na 10ª DP (Botafogo).

“É assustador. Eles não estão sós. É um ódio que tem sido pregado na mídia conservadora e no Congresso”, disse ao EL PAÍS Gregório Duvivier, ator do grupo. Duvivier é um dos protagonistas deA primeira tentação de Jesus, produção da Porta dos Fundos para a Netflix. A sátira que, entre outras coisas, representa Jesus tendo um romance gay atiçou a ira de cristãos, políticos, incluindo integrantes do clã Bolsonaro, e pastores. Um abaixo-assinado pede o veto da produção por a considerarem “ofensiva à fé cristã” e já ultrapassou os dois milhões de assinaturas.

Na nota, a produtora do grupo diz que já disponibilizou as imagens das câmaras de segurança para as autoridades e que a prioridade, no momento, é a segurança da equipe. “Assim que tivermos mais detalhes, voltaremos a nos manifestar”. “O país encerrará essa tormenta de ódio e o amor prevalecerá junto com a liberdade de expressção”, encerra o texto.