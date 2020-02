Professor é preso em São Paulo em operação contra pedofilia

Operação Luz da Infância, de âmbito nacional, cumpre, só em São Paulo, 27 mandados de busca e apreensão com cerca de 90 policiais



Um professor foi presoem São Paulo durante a Operação Luz da Infância 6, de combate à pedofilia e pornografia infantil praticados na internet, na manhã desta terça-feira (18), de acordo com informações daRecord TV. Ele é um dos dez detidos em flagrante até as 9h. A força-tarefa é coordenada pelo MSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública), pasta chefiada por Sério Moro, e envolve ainda ações em outros quatro países – Colômbia, Estados Unidos, Paraguai e Panamá.

No estado de São Paulo são cumpridos 58 mandados de busca e apreensão por cerca de 201 policiais civis. Em todo o país, são cumpridos 112 mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdo relacionado a crimes de exploração sexual praticados contra crianças e adolescente. A ação acontece em doze estados: Alagoas, Acre, Ceará, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí e Santa Catarina.

A chamada Operação Luz da Infância tem âmbito nacional. Até o momento, no entanto não há informações sobre o cumprimento de mandados em outros estados.

No Brasil, a pena para quem armazena conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual varia de 1 a 4 anos de prisão, de 3 a 6 anos pelo compartilhamento e de 4 a 8 anos de prisão pela produção.

Em setembro de 2019, a Operação Luz na Infância 5 foi realizada em 14 estados e seis países e prendeu 51 pessoas. Foram mobilizados para a operação 656 policiais que atuam nas buscas decretadas contra 105 alvos.