Promessas dos políticos: em 3 anos de mandato, prefeitos das capitais cumpriram 39% dos compromissos de campanha

OG1levantou todas as promessas de campanha dos candidatos e separou o que pode ser claramente cobrado e medido. Veja os critérios.

Os dados mostram ainda que 25% das promessas foram cumpridas parcialmente até o momento – o que significa que ainda há pendências para que o trabalho seja considerado entregue.

Já as promessas que ainda não foram cumpridas pelos prefeitos são 36%.

Promessas dos prefeitos Status dos compromissos de campanha após 3 anos de mandato

Em números absolutos, o resultado da avaliação das promessas é:

Total de promessas: 1.040

Cumpridas: 406

Cumpridas em parte: 253

Não cumpridas: 379

Não avaliadas: 2

As duas promessas que constam como não avaliadas são as feitas pelos prefeitos Iris Resende, de Goiânia, e Luciano Cartaxo, de João Pessoa, de cumprir o mandato até o fim. Apesar de não terem disputado um cargo nas eleições de 2018, o cumprimento só poderá ser aferido, de fato, ao fim dos mandatos dos dois.

Em 2018, quatro vice-prefeitos assumiram a gestão do município depois que os prefeitos eleitos deixaram o cargo para disputar o governo do estado. Em Natal, Álvaro Costa Dias (MDB) assumiu no lugar de Carlos Eduardo (PDT). Em Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB) substituiu Carlos Amastha (PSB). Em Rio Branco, Marcus Alexandre (PT) foi substituído por Socorro Neri (PSB). Por fim, em São Paulo, Bruno Covas (PSDB) assumiu o posto deixado por João Doria (PSDB).

Em termos percentuais, as promessas envolvendo turismo e direitos humanos e sociais lideram o ranking de promessas não cumpridas.

Por outro lado, entre os compromissos cumpridos, os envolvendo economia e a própria administração têm os maiores percentuais.

Veja a divisão das promessas por tema: