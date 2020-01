Província de Hubei, na China, confirma mais 25 vítimas e o total de mortes por coronavírus sobe para 132

Destaques do surto nesta terça:

Os casos do novo coronavírus já superaram os da epidemia de SARS-Cov nas primeiras semanas de surto, de acordo com dados a Organização Mundial da Saúde (OMS).

já superaram os da epidemia de SARS-Cov nas primeiras semanas de surto, de acordo com dados a Organização Mundial da Saúde (OMS). Hong Kong anunciou que vai suspender o trens de longa distância que ligam o território semiautônomo com a China continental a partir de quinta-feira (30) em uma tentativa de conter a expansão do vírus.

anunciou que vai suspender o trens de longa distância que ligam o território semiautônomo com a China continental a partir de quinta-feira (30) em uma tentativa de conter a expansão do vírus. O embaixador do Brasil em Pequim disse que a China não autorizou voos para a retirada de estrangeiros da província de Hubei; ao menos 11 países têm planos para enviar aviões.

em Pequim disse que a China não autorizou voos para a retirada de estrangeiros da província de Hubei; ao menos 11 países têm planos para enviar aviões. O Ministério da Saúde investiga três casos suspeito de coronavírus no Brasil.

investiga três casos suspeito de coronavírus no Brasil. Autoridades de saúde da Alemanha informaram que o paciente diagnosticado na segunda-feira (27) foi infectado em solo alemão; é o primeiro caso de transmissão autóctone da Europa.

informaram que o paciente diagnosticado na segunda-feira (27) foi infectado em solo alemão; é o primeiro caso de transmissão autóctone da Europa. OJapãotambém confirmou a transmissão interna do vírus no país: um motorista de ônibus teria transportado turistas de Wuhan e se infectou na cidade de Nata

Nesta terça-feira (28), o Ministério da Saúde anunciou dois novos casos suspeitos do coronavírus 2019-nCoV, um em São Leopoldo (RS) e outro em Curitiba (PR). Mais cedo, o governo havia noticiado a investigação de um caso em Belo Horizonte (MG). Não há casos confirmados no Brasil.

Com esses novos casos em investigação, o ministério elevou a classificação de risco do Brasil para o nível 2, que significa “perigo iminente”. A mudança de patamar faz parte de um protocolo envolvendo a escala, que vai de 1 a 3 – o nível mais elevado só é ativado quando são confirmados casos transmitidos em solo nacional.

Além disso, orienta que brasileiros evitem viajar à China ou embarquem somente em casos de extrema necessidade.

Os Estados Unidos expandiram o rastreamento de chegadas da China de cinco para 20 aeroportos e considerariam impor novas restrições de viagens, de acordo com a agencia Reuters. A United Airlines informou que suspenderá alguns vôos entre os Estados Unidos e a China por uma semana a partir de 1º de fevereiro.

Já a Mongólia é o primeiro país a fechar as fronteiras terrestres com a China, enquanto a Malásia tem proibido as pessoas da província chinesa de Hubei, a mais afetada, de viajarem ao país. A Alemanha e a Turquia desaconselham seus cidadãos de viajarem para território chinês.

