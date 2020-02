Próximo a Bolsonaro, Bretas usa até carro oficial da Presidência

RIO — Além de mostrar a aproximação entre o presidenteJair Bolsonaroe o prefeitoMarcelo Crivella(Republicanos), o evento evangélico do último sábado na Praia de Botafogo, no Rio, expôs outra relação que vem se intensificando silenciosamente nos últimos meses. O juizMarcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio, responsável pelos processos da OperaçãoLava-Jatono estado, está a cada dia mais afinado com o Palácio do Planalto, a ponto de manter conversas privadas com o presidente e participar até de inauguração de obra.

A simpatia do magistrado por Bolsonaro é expressada nas redes desde o período eleitoral (ele curte e comenta postagens do presidente de tempos em tempos). Quando Bolsonaro passou a seguir o seu perfil no Twitter recentemente, Bretas escreveu: “Honrado em ter dentre os seguidores desta conta Twitter o Presidente da República do Brasil. Gratidão”. Ontem, o juiz fez questão de colocar no Instagram um vídeo de boas-vindas para o presidente na chegada ao Rio.

(Leia a íntegra da reportagem exclusiva para assinantes)