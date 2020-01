PSL vai ao STF contra juiz de garantias – O Antagonista

O PSL, ex-partido de Jair Bolsonaro, apresentou ao STF uma Ação Direta de Inconstitucionalidade para tentar barrar a criação do juiz de garantias, sancionada pelo presidente da República no âmbito do pacote anticrime.

Associações dos magistrados e dos juízes federais, além dos partidos Podemos e Cidadania, também acionaram o Supremo contra a medida.

O relator dos pedidos é o ministro Luiz Fux, mas Dias Toffoli pode analisá-los durante o plantão do Judiciário.