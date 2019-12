QUASE MEIO MILHÃO DE REAIS: Polícia Federal encontrou ‘mala com euros e dólares’ no quarto de ‘laranja’ de Ricardo Coutinho – Polêmica Paraíba

Mais de R$ 449 mil em cédulas de euros e dólares foram encontradas dentro de uma mala no quarto de mulher apontada como laranja do ex-governador Ricardo Coutinho. A informação foi divulgada em reportagem de Mateus Coutinho, da revista Crusoé, nesta sexta-feira (20).

De acordo com as primeiras informações, a Polícia Federal encontrou 52 mil euros e US$ 50,9 mil, em espécie, no quarto de Denise Krummenauer Pahim.

Confira a reportagem da Crusoé