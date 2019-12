“Querem fazer busca e apreensão na casa de outro filho meu”, diz Bolsonaro – O Antagonista

Em entrevista a Datena, na Band, Jair Bolsonaro reclamou das investigações sobre Flávio Bolsonaro e voltou a acusar Wilson Witzel de usar a polícia para perseguir seus filhos e atingi-lo politicamente.

Falou sobre a tentativa de envolvê-lo no caso Marielle Franco:

“Chegou ao meu conhecimento e não tenho como comprovar. Mas esse mesmo agente político do Rio de Janeiro acertou gravações entre bandidos, citando meu nome, para divulgar numa grande de televisão depois. Isso acabou sendo abortado porque estourou antes da hora essa nova intenção dele. A nova intenção dele agora, não tenho como comprovar, mas querem fazer busca e apreensão na casa de outro filho meu, ao que tudo indica fraudando provas, plantando provas na casa dele. Isso tudo é um inferno que a gente vive, um jogo de poder, sujo”, afirmou.

Na semana passada, o ministroAlexandre de Moraes, do STF, rejeitou pedido do PT para abrir investigação sobre Jair e Carlos Bolsonaropor suposta adulteração dos registros de entrada do condomínio onde moram e onde estiveram dois acusados de matar a vereadora no dia do crime.