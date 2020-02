‘Queremos o mesmo tratamento que a Zona Sul’, dizem moradores de comunidades afetadas pela chuva em BH

deixou um rastro de destruição. Imagens aéreas gravadas por drone na manhã desta quarta-feira (29) mostram os estragos na Rua Marília de Dirceu, no bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Carros ficaram tombados, o asfalto foi arrancado e lojas foram tomadas pela água.

Janeiro, já foi o mês mais chuvoso da história da cidade desde o início da medição climatológica há 110 anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Até o final do mês, BH segue em alerta de risco geológico, como informou a Defesa Civil estadual.

A capital mineira completou 121 anos em dezembro de 2019. Até agora, o primeiro mês de 2020 acumulou 932,3 milímetros de chuva na cidade, de acordo com o instituto. O recorde anterior era de janeiro do ano de 1985, quando o acumulado do mês foi de 850,3 milímetros.