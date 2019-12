Radares móveis voltam a multar em rodovias federais do Paraná

determinação da Justiça do Distrito Federal vale para todo o país e deve começar a ser cumprida nesta segunda-feira (23).

As multas voltaram a ser aplicadas com os equipamentos também em outros estados brasileiros, como em Minas Gerais, por exemplo.

A decisão suspende uma ordem do governo federal que proibia a utilização dos aparelhos desde agosto.

Nos quase 4 mil km de rodovias federais no Paraná, a PRF voltou gradativamente a realizar a fiscalização. Dependendo do ponto do estado, os radares voltaram a ser usados entre sexta-feira (20) e domingo (22).

Em caso de descumprimento da lei nas rodovias, os equipamentos devem ajudar a autuar os motoristas.

“O equipamento vai fazer o registro da imagem, do veículo que estiver em excesso de velocidade, e essa imagem será processada e virará uma autuação de trânsito”, disse o policial rodoviário federal Ricardo Salgueiro.

Radares móveis voltaram a ser utilizados pela PRF, em rodovias federais do Paraná, após decisão judicial — Foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

De acordo com a polícia, são 25 radares em todo o estado. 19 deles já estão em funcionamento, e os outros seis ainda estão em processo de aferição por órgãos de responsabilidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

À época, Bolsonaro enviou ao Ministério da Justiça ordem para que a PRF suspendesse a utilização dos equipamentos para evitar “desvirtuamento do caráter educativo” e “a utilização meramente arrecadatória”.

A decisão restabelece o uso de três tipos de radares móveis:

Estáticos: instalados em veículo parado ou sobre suporte

Móveis: instalados em veículo em movimento

Portáteis: direcionados manualmente para os veículos

Radares móveis voltam a ser usados em rodovias federais

A RPC acompanhou a volta da fiscalização na BR-277, em Cascavel, no oeste do estado. Em apenas dez minutos, os radares flagraram motoristas dirigindo acima do limite de velocidade no trecho, que é de 80 km/h.

Um dos motoristas flagrados pelo equipamento dirigia a 140 km/h.

A multa para os motoristas que forem flagrados até 20% acima do limite de velocidade da rodovia é de R$ 130,16. O infrator recebe quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Se o motorista for pego dirigindo entre 20% e 50% acima do limite de velocidade, ele é multado em R$ 195,23 e recebe cinco pontos na carteira.

Quando o motorista é flagrado em uma velocidade superior a 50% acima do limite de velocidade do trecho, a multa é de R$ 880,41, o motorista recebe sete pontos na carteira e a habilitação é suspensa.