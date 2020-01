Raul Jungmann ironiza Moro e sua “magia” de roubar crédito pela queda de crimes

Raul Jungmann. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Da Época:

O ex-ministro da Segurança Raul Jungmann publicou uma série de tuítes no sábado 4, em que responde a uma postagem de Sergio Moro e atribui a queda dos indicadores criminais em 2019 a decisões de sua gestão à frente da pasta, no governo Temer.

Os louros dos resultados têm sido colhidos por Moro, mesmo os números já tendo começado a cair em 2018 e terem ocorrido ao longo de 2019, sem que nenhuma medida implementada por Moro ainda tivesse tido tempo de surtir efeito.

Nada disso, entretanto, é destacado pelo atual ministro.

No sábado, Moro havia publicado uma mensagem e uma imagem do mago Merlin, ironizando quem diz que não foi por atuação do governo federal, mas pela ação dos governos estaduais, que houve queda dos indicadores.

Escreveu Moro:

“Se quiserem atribuir a queda ao Mago Merlin, não tem problema. Os criminosos, sem diálogos cabulosos, sabem porque os crimes caem. Trabalhamos para melhorar a vida das pessoas e o que importa é que os crimes continuem caindo”.

Um internauta, Matheus Leone, respondeu e marcou Jungmann:

“Olha aí, @Raul_Jungmann. Não sabia que você estava atendendo pelo nome de Merlin”.

