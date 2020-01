Regina Duarte, afastada da Globo, recebe convite às pressas de Bolsonaro e dá reposta surpreendente – TV Foco

O presidente Jair Bolsonaro e a atriz Regina Duarte (Foto: Reprodução)

A atriz Regina Duarte, que segue fora da novelas da Globo, foi convidada pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria da Cultura.

Nesta sexta-feira (17), a atrizRegina Duarterevelou que ficou muito honrada em receber o convite do presidenteJair Bolsonaro. Em conversa à rádio Jovem Pan, ela comentou que deve tomar a decisão final até a segunda-feira (20).

A atriz disse que presidente ligou para ela. “Fiquei muito honrada e surpresa. Falei que não estou preparada, mas ele rebateu dizendo para eu me preparar. Ele falou ‘quero você”, disse.

Reginajustificou o motivo para não estar preparada para o cargo. Ela disse que acha a gestão pública complicada. “Eu não me sinto preparada, porque acho que a gestão pública é algo complicado, uma pasta como a da Cultura, muito mais. Este é um país imenso e continental, tem muitos artistas, grupos, criações, vamos querer abraçar tudo. Então, eu fico muito preocupada de não estar preparada”, admitiu.

Segundo informações do site Veja, os ministros mais próximos deBolsonarojá falam como certa a aceitação do convite pela atriz global. Isso porque, o sentimento de alegria demonstrada por Regina, ao receber o convite, já foi visto como um “sim” ao pedido do presidente.

Vale lembrar que Regina Duarte é vista com bons olhos por Bolsonaro bem como seus apoiadores. A atriz global vem nos últimos anos sendo defensora do atual governo e crítica ferrenha do ex-presidente Lula.