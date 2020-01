Regina Duarte chega a Brasília e almoça com Bolsonaro no Palácio do Planalto

Ao desembarcar no aeroporto de Brasília, a atriz foi questionada sobre o convite do presidente. Regina Duarte disse, como fez no início da semana, que ainda está “noivando”.

“Vou continuar conversando. Noivando, noivando”, respondeu.

Questionado sobre o que falta para se casar com o governo, a atriz disse: “Aí essa pergunta é complicada.”

Chegada de Regina Duarte em Brasília foi tumultuada

O presidente convidou Regina Duarte para o cargo no fim da semana passada, quando o então secretário da Cultura, Roberto Alvim, foi demitido. Alvim caiu após ter publicado um vídeo nas redes sociais em que fez um discurso com frases usadas por Joseph Goebbels, ministro da Propaganda do governo nazista de Adolph Hitler.

Na segunda-feira (20), a atriz teve uma conversa com Bolsonaro no Rio de Janeiro. Foi quando disse que estava “noivando” com o governo. Na reunião, ficou acertado que a atriz iria a Brasília conhecer a secretaria e fazer uma espécie de teste no cargo.

A Secretaria Especial da Cultura herdou as atividades do antigo Ministério da Cultura, extinto por Bolsonaro no início do mandato do presidente, no ano passado.