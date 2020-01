Regina Duarte pede tempo para responder convite de Bolsonaro

A atrizRegina Duarteafirmou, em entrevista à rádioJovem Pan, que dará uma resposta ao governo até a próxima segunda-feira, 20, depois de consultar a família. A atriz recebeu um convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria da Cultura depois da demissão deRoberto Alvim.

“Estou com esse convite, não é a primeira vez que eu sou convidada para esse cargo. Me assusta muito, porque tem um Ministério complicado aí”, disse na noite desta sexta-feira, 17. Desde novembro do ano passado, a secretaria está vinculada ao Ministério do Turismo. O comandante da Pasta, Marcelo Álvaro Antônio, foi indiciado pelo Polícia Federal no ano passado por suspeita de envolvimento em esquema de candidaturas laranja.

Jair Bolsonaro e Regina Duarte em visita da atriz ao presidente em outubro de 2019 Foto: Facebook/Jair Bolsonaro / Estadão Conteúdo

Regina disse, ainda, que não se sente preparada para assumir a função, mas que está cogitando a possibilidade porque quer “fazer o que for preciso para o Brasil dar certo”.

Regina está cotada para a vaga de Alvim, demitido do cargo após protagonizar um vídeo com referências ao nazismo. Segundo apurou oEstado/Broadcast, a ideia do Palácio do Planalto é levar um nome de peso, reconhecido no meio cultural, para assumir o posto, nos moldes da indicação de Gilberto Gil para o Ministério da Cultura no governo Lula. Caso Regina não aceite o convite, uma das opções cotadas é o ator Carlos Vereza.

Em novembro, quando Alvim assumiu a Secretaria de Cultura, a atriz criticou a nomeação do dramaturgo. Nas redes sociais ela elogiou a decisão de Bolsonaro em mudar a pasta de ministério (da Cidadania para o Turismo), mas também disse não ‘aprovar’ totalmente a escolha do ex-diretor da Funarte para o cargo.

Não é a primeira vez que a atriz se envolve na política. Em 2002, Regina Duarte foi destaque da campanha “Eu tenho medo”, contra a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. No vídeo da propaganda eleitoral do então adversário de Lula, o tucano José Serra (PSDB), a atriz declarou que tinha “medo” de Lula e que estava preocupada com um possível retrocesso na área econômica com a vitória do PT.

