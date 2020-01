Reino Unido quer acordo de livre comércio ‘urgente’ com Brasil, diz Guedes

O Reino Unido tem interesse em iniciar negociações para um acordo de livre comécio com o Mercosul logo após a concretização do Brexit, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, que se reuniu hoje em Davos com seu colega britânico das Finanças, Sajid Javid. “Nós queremos e eles querem”, resumiu Guedes, ao fazer um balanço de suas atividades do dia no Fórum Econômico Mundial.