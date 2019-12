Resultados do Enem 2019 serão divulgados em 17 janeiro, diz Inep

Participantes que fizeram a prova como “treineiro”, ou seja, aqueles que ainda não concluíram o ensino médio, terão que esperar até março do ano que vem para acessar o boletim individual.

Com a nota do Enem 2019, os candidatos poderão se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020. A inscrição é feita pelo site do programa, mas o prazo ainda não foi anunciado pelo Inep.

Pode fazer a inscrição no Sisu, no primeiro semestre de 2020, o estudante que participou do Enem de 2019 e obteve nota na redação diferente de zero.

Entenda como a nota do Enem influencia no Sisu com simulador

O candidato poderá, durante a inscrição, escolher até duas opções entre as vagas ofertadas pelas instituições participantes do Sisu.

Além do Sisu, as notas do Enem podem ser usadas pelos candidatos no Programa Universidade para Todos (ProUni), Financiamento Estudantil (Fies), e em 41 universidades de Portugal.