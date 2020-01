Réveillon do Rio tem público recorde de quase três milhões de pessoas

O réveillon mais famoso do Brasil teve público recorde. Quase três milhões de pessoas acompanharam a queima de fogos na Praia de Copacabana com muita festa.

Pontinhos minúsculos na praia geralmente são areia, mas, em Copacabana, esses pontinhos são gente: 2,9 milhões de pessoas para receber 2020. Olhando de perto, cada pontinho é um sonho.

“Muita paz, prosperidade, família reunida, tudo de bom”.

Chegando mais perto ainda, cada pedacinho da praia é um camarote particular. Está servida a maior ceia na maior mesa do mundo. São quilômetros e quilômetros de sabores bem brasileiros.

“Trouxemos frango, arroz, maionese, refrigerante, trouxemos a farofada toda”.

Em Copacabana cada um constrói seu espaço. Cadeira de praia no meio da avenida? Pode. Ainda mais dona Elizabeth, que é dona da festa – faz aniversário em 31 de dezembro. A falta do Parabéns pra Você é compensada por muita música boa: Ferrugem e Diogo Nogueira fazem o tempo passar mais rápido e todo mundo dança.

“São tribos diferentes, são pessoas diferentes, são famílias diferentes, do mundo inteiro”, diz Diogo.

Todos iguais na alegria. Estilos e crenças diferentes também compartilham os mesmos pedidos. A ansiedade cresce porque ele está chegando. Ele quem, mesmo? 2020.

Pouco a pouco, o maior coral do mundo vai se formando. O Rio recebe 2020 de braços abertos. Os visitantes puderam ver até o raro momento em que os braços se abrem. Um espetáculo de luzes sincronizado com os fogos transformou o Cristo Redentor no maestro da festa.

A cascata gigante de fogos, tradição da cidade interrompida há mais de 15 anos, estava de volta no Hotel Nacional vestido de 2020.

Que 2020 seja o espelho perfeito do réveillon de Copacabana; que os desejos se realizem, os pequenos e os grandes também; que o ano passe chovendo estrelas, no céu, no mar, na vida de todos nós.