Rio Doce ultrapassa cota de inundação em Colatina, ES

O Rio Doce em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ultrapassou a cota de inundação na madrugada desta segunda-feira (27). O primeiro ponto em que a água começou a invadir a rua foi entre os bairros Marista e Esplanada. Às 8h a água ainda não havia causado prejuízos.

Por conta da ameaça de enchente, foi montado um Gabinete de Gerenciamento de Crise em Colatina, com representantes das Defesas Civis Municipal e Estadual, Corpo de Bombeiros e prefeitura.

“Hoje de manhã nós tínhamos uma previsão de que o rio chegasse a cota de seis metros e trinta às 8h, mas já estávamos com seis metros e quarenta às 6h30, e isso já é acima da cota de inundação que é seis e vinte”, explicou o capitão Douglas, do Corpo de Bombeiros, que faz parte do comitê.

Ele explicou ainda que a previsão é de que o rio continua subindo nesta segunda-feira.

Rio Doce atinge cota de inundação em Colatina — Foto: VC no BDES

“O rio deve continuar subindo. O monitoramento já é feito há dois dias. O Serviço Geológico do Brasil tem suas cotas desde a nascente do Rio Doce e de vários municípios, inclusive Colatina. Infelizmente em Governador Valadares o nível ainda está subindo, então toda essa água de Valadares está descendo aqui ainda e a tendência é de que o nível do rio continue subindo”, explicou.

Neste domingo (26), comerciantes do Centro de Colatina começaram a retirar produtos das lojas e supermercados, para que não haja maiores prejuízos caso o nível aumente muito. A previsão é de que muitos pontos comerciais não abram nesta segunda-feira.