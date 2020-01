Rio entra em estágio de atenção com alerta de chuva forte nesta segunda-feira

Alguns bairros da Zona Sul, como o Jardim Botânico, já registram bolsões d´água nesta manhã. A chuva deve ser intensa nas regiões metropolitana, serrana e no Sul do estado. A Avenida Brasil tem interdições em trechos do Caju, Manguinhos, Parada de Lucas e Bonsucesso em função da formação de bolsões d’água.

Rocinha registra chuva forte nesta segunda (13)

Na saída do Túnel Rebouças, os acessos para o Humaitá e para a Avenida Borges de Medeiros estão fechados, devido a acúmulo de água. Às 6h45, seguiam abertas as saídas para Rua Jardim Botânico e para a Avenida Epitácio Pessoa.

De acordo com o Alerta Rio, nas últimas 24 horas choveu 75,6 milímetros na região da Rocinha, o que representa 43% do esperado para todo o mês de janeiro, que é de 174,3 milímetros.

Chuva forma bolsões d´água no Jardim Botânico — Foto: Reprodução/TV Globo

Em alguns pontos as sirenes de alerta foram acionadas, como nas comunidades do Pavão-Pavãozinho e do Cantagalo.

Para as próximas horas, continua a previsão de pancadas de chuva forte na cidade, principalmente na orla do município.

O estágio de atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.

Autoestrada Lagoa Barra tem trechos de alagamento na manhã desta segunda-feira (13) — Foto: Reprodução / TV Globo

Por conta da chuva, a prefeitura faz as seguintes recomendações:

Não se desloque pelas regiões mais afetadas pela chuva;

Evite áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos;

Não force a passagem de veículos em áreas aparentemente alagadas;

Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas;

Em pontos de alagamento, evite contato direto com postes ou equipamentos que possam estar energizados;

Evite o contato com a água de alagamentos. A água pode estar contaminada e oferecer riscos à saúde;

Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa;

Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil Municipal. Os locais são informados pelo número 199;

Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação e nas redes sociais do Centro de Operações Rio;

Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

Normalidade:sem chuva e ventos abaixo de 20 km/h;

Mobilização:sem chuva, mas com imagens de radar indicando a possibilidade de pancadas dali a três horas, além de ventos entre 40 km/h e 49,9 km/h em duas estações climáticas do Alerta Rio ou em leituras seguidas em um mesmo ponto;

Atenção:registros de chuva entre 10,1 mm e 24,9 mm em 15 minutos, além de ventos entre 60 km/h e 89,9 km/h em duas estações ou leituras seguidas;

Alerta:chuva acumulada acima de 25 mm em 15 minutos e 60 mm em uma hora. E também por ventos acima de 90 km/h em duas estações ou em leituras seguidas;