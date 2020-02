Rio tem chuva na noite de domingo e entra em estágio de atenção

A cidade do Rio entrou em estágio de atenção às 19h50 deste domingo (2) por conta da forte chuva que atinge várias partes do Grande Rio. O aviso é do Centro de Operações da Prefeitura.

O teto do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, na Zona Norte do Rio, cedeu por conta da força da água e muita chuva atingiu o interior da unidade. Ninguém ficou ferido. Teto do Hospital de Acari cede e chuva atinge interior da unidade A Rio Saúde informou que providencia o reparo e a limpeza. “A área foi isolada, imediatamente, para o início dos trabalhos das equipes limpeza e manutenção”. Também na Zona Norte, em Marechal Hermes, a passageira Milena Rossi ficou “ilhada” em um ônibus por mais de uma hora. “A água estava beirando o muro, invadindo as casas. Todo mundo (se assustou), né? A gente pensou que ia morrer afogado, né? Tá todo mundo apavorado. Os moradores estão lá, com água na cintura”. Chuva forte atinge Tijuca e Maracanã na noite deste domingo (2) Há bolsões d’água nos seguintes locais: Rua Conde de Bonfim, altura das ruas Alm. Cochrane, José Higino e Uruguai, na Tijuca

Av. Maracanã, altura da Rua Mata Machado

R. Haddock Lobo, altura da Rua Engº Abel, na Tijuca

Av. Brasil, altura do Trevo das Margaridas, em Irajá, sentido Centro Há interdições nos seguintes locais: Alto da Boa Vista, em virtude da chuva que atinge a região. Opte pela Linha Amarela.

Avenida Maracanã interditada na altura da Rua Mata Machado, por conta de alagamento no local. Sirenes acionadas em 6 comunidades Por conta da chuva forte, a Defesa Civil acionou sirenes em comunidades onde há risco de deslizamento: Borel

Jamelão

Andaraí

Arrelia

Nova Divinéia

Comandante Luiz Souto, no Tanque, Zona Oeste. Chuva atinge Baixada Fluminense na noite deste domingo (2) Os bombeiros afirmaram que houve 27 acionamentos por conta de queda de árvores relacionadas à chuva desta noite de domingo (2). “Núcleos de chuva moderada a forte atuam sobre o entorno do Maciço da Tijuca. Outros núcleos se formaram sobre a Zona Norte do Rio e também já causam chuva moderada a forte. Para as próximas horas, segundo o Alerta Rio, a previsão é de chuva moderada a forte, podendo ser muito forte de forma rápida”, informou em nota o Centro de Operações da prefeitura na noite de domingo (2). O Alerta de Cheias do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) informou, por volta de 20h, que havia possível elevação dos rios em função da chuva nos seguintes municípios: Laje do Muriaé

Itaperuna

Rio de Janeiro

São Gonçalo

Niterói Dentro de hospital, paciente usa guarda-chuva no Rio — Foto: Reprodução Ruas no Maracanã ficaram alagadas — Foto: Reprodução Rua alagada em frente ao Maracanã — Foto: Reprodução Rio entrou em estágio de atenção neste domingo (2) — Foto: Reprodução Bolsões d’água na Lagoa Rodrigo de Freitas — Foto: Reprodução Jardim Botânico tem bolsões d’água — Foto: Reprodução

Leia Mais