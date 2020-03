Rio tem duas mortes registradas durante temporal na Zona Oeste

A forte chuva que atinge o Rio de Janeiro deixou mortos, vias alagadas, imóveis inundados e um rastro de destruição em diversas regiões da capital e cidades da Região Metropolitana, principalmente na Baixada Fluminense. Por conta do temporal, o município da capital está sob estágio de alerta e a previsão é de que mais chuva atinja a cidade ao longo do dia.

Até as 12h30 deste domingo (1°), as principais ocorrências registradas em função do temporal foram:

Duas mortes na Zona Oeste – um homem no Tanque e uma idosa na Taquara

Alagamentos em diversas vias, com destaque para a Avenida Brasil

BRT interrompeu serviço em um dos corredores

Trens ficaram inoperantes em dois ramais

Em uma hora, Zona Oeste registrou metade da média histórica de chuva para março

Duas mortes foram registradas pelo Corpo de Bombeiros na Zona Oeste da cidade. A primeira ocorreu no Tanque, onde um homem, ainda não identificado, foi retirado sem vida dos escombros de um imóvel que desabou após deslizamento de terra, por volta das 4h25. A corporação ainda não esclareceu detalhes do ocorrido.

Pouco tempo depois, por volta das 5h58, os bombeiros foram chamados na Taquara onde uma mulher foi encontrada morta no cruzamento da Rua Apiacás com a Estrada do Tindiba. Ela foi identificada como Vânia Nunes, de 75 anos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quem acionou a corporação para socorro da idosa informou que ela havia sido vítima de descarga elétrica em meio à enchente, mas a informação ainda não pode ser confirmada pelos os bombeiros. Por isso, a corporação disse que ainda não pode atribuir essa morte diretamente à chuva.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, outro desabamento de imóvel foi registrado em Magé, na Região Metropolitana, deixando duas pessoas feridas. Até as 12h30 não havia detalhes sobre o ocorrido.

Até as 11h, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio havia registrado 93 ocorrências em função da chuva, a maioria relacionadas a alagamentos, bolsões d’água e quedas de árvores. No mesmo horário, somente a Estrada de Furnas, no Alto da Boa Vista, permanecia totalmente interditada por causa da queda de árvores.

Na Barra da Tijuca, o mergulhão U e Y foi interditado preventivamente. Mais cedo, ele chegou a ficar alagado, impedindo a circulação de veículos.

A Avenida Brasil, que chegou a ficar totalmente interditada desde a madrugada na altura de Irajá, na Zona Norte, já tinha a pista em direção ao Centro liberada por volta das 11h. Já a pista central estava fechada no sentido Zona Oeste, com desvio para a pista lateral.

Por conta de bolsões d’água e pontos de alagamento, o BRT interrompeu a operação no corredor Transcarioca. Já nos corredores Transoeste e Transolímpica os ônibus circulam com intervalos irregulares.

As viagens de trens também foram prejudicadas pela chuva. A Supervia interrompeu as operações nos ramais Japeri e Santa Cruz por conta de alagamentos. Os demais ramais operavam com horários irregulares.

Zona Oeste é a mais afetada

A Zona Oeste do Rio foi a região mais afetada pela chuva neste domingo. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, até as 11h os maiores acumulados de chuva pela manhã foram registrados nas estações pluviométricas de Av. Brasil/ Mendanha (61,4 mm), Bangu (50,6 mm) e Anchieta (46,4 mm).

Na estação de Bangu, em apenas uma hora, a chuva foi equivalente a 44% da média histórica do mês de março. Em Anchieta, choveu 37,1% da média de março, destacou o órgão.

No sábado (29), a região já havia registrado os maiores acumulados de chuva. Em Bangu o volume chegou a 162,8mm, o que equivale a 141% da média de chuva para fevereiro (115 mm) e 125% da média de março (129,7 mm), segundo o Centro de operações.

Rio de Janeiro ainda tem previsão de chuva forte para este domingo (1º)

A capital está sob estágio de alerta, o penúltimo nível em uma escala de cinco estágios, desde as 0h20 deste domingo em decorrência do grande volume de chuva registrado na cidade. Isso significa que são previstos eventos que podem colocar em risco a população.

A Prefeitura do Rio alertou que a previsão é de que mais chuva forte atinja a cidade ao longo do dia. De acordo com o Alerta Rio, núcleos de chuva que estão no oceano avançam sobre a cidade e já atuam sobre o litoral da Zona Oeste, provocando chuva moderada. A chuva ainda pode ser forte, principalmente no litoral da cidade.

Recomendações à população durante estágio de alerta:

Adie compromissos;

Permaneça em local seguro

Só se desloque se estiver em área de risco ou em caso de extrema necessidade;

Pela manhã, Avenida Brasil seguia alagada na altura de Irajá, na Zona Norte, devido ao temporal da madrugada — Foto: Reprodução/Centro de Operações