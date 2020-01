Riotur anuncia abertura oficial do carnaval 2020 no palco principal do réveillon de Copacabana

O presidente da Riotur, a empresa de turismo do município, Marcelo Alves, anunciou que o palco principal do réveillon da Praia de Copacabana não será desmontado.

O espaço será usado para a abertura oficial do carnaval 2020, no dia 12 de janeiro. Entre as atrações estão o Bloco da Favorita e a eleição final do Rei Momo e da Rainha do Carnaval carioca.

Segundo Alves, a cidade terá 50 dias de carnaval com apresentação de blocos em vários pontos da cidade. A prefeitura vai anunciar o esquema do carnaval de rua na semana que vem.

Multidão aguarda a chegada de 2020 na frente do palco principal em Copacabana — Foto: Reprodução/TV Globo

“A cidade inteira será ocupada com folia e alegria para que a gente faça mais movimentação econômica na cidade.”

O presidente da Riotur também avaliou positivamente o resultado da festa de réveillon e os recordes de turistas e público em Copacabana.

Questionado sobre algumas reclamações do público sobre dificuldades na volta para casa, ele disse que uma reunião vai avaliar o que precisa ser melhorado.