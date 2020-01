RS tem céu cinza, mas não é chuva: ‘fumaça australiana’, diz meteorologista

Parte do Rio Grande do Sul amanheceu hoje com o céu acinzentado, mas não se trata de nuvens de chuva. Segundo a Metsul, empresa local de meteorologia, a formação é fumaça proveniente dos incêndios da Austrália.

O fenômeno é visível nas cidades gaúchas em que o dia não está encoberto por nuvens “normais”, como Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Em Porto Alegre, onde o céu está parcialmente nublado, o efeito passa despercebido.

Estael Sias, meteorologista da Metsul, afirma também que horário do pôr do sol é o melhor para visualização da fumaça e dará ao céu uma coloração alaranjada.

TEMPO | Fumaça dos incêndios na Austrália em suspensão na atmosfera dá aspecto acinzentado ao céu de Livramento nesta manhã, apesar de não haver nuvens. As fotos são de Duda Pinto. pic.twitter.com/v16MetYA3s — MetSul.com (@metsul) January 7, 2020

Na altura dos aviões

A fumaça australiana está a 10 mil metros de altura, por onde circulam os aviões comerciais em modo cruzeiro, e está sendo transportada por corrente de vento na qual a velocidade pode chegar a 300 quilômetros por hora. Chegou ao Rio Grande do Sul após percorrer uma distância de 13 mil quilômetros. Durante o percurso, a fumaça foi se dispersando e, por isso, não chega com tanta intensidade.

“Não trará grandes problemas, como chuva ácida, por exemplo”, observa a meteorologista. O fenômeno começou a se formar nas últimas duas semanas e há uma semana está se deslocando em direção à América do Sul. Já passou pela Argentina e pelo Uruguai.

Chuva impedirá avanço por SC e PR

A presença de chuva em Santa Catarina e Paraná vai evitar hoje o avanço da fumaça para outros estados brasileiros.

Conforme Estael, o tempo chuvoso provoca uma barreira, impedindo o deslocamento para o norte e também ajudando na dispersão do material.

Entretanto, nos próximos dias, com o tempo seco, a formação poderá ser vista no sul de Santa Catarina.

Não há uma previsão de quanto tempo permanecerá na região Sul do país.

“Vai depender do comportamento do tempo. A fumaça vai ficar circulando, vai dar volta ao mundo e pode voltar novamente para cá”, observa a meteorologista.

Nuvem similar à de vulcões

Das florestas incendiadas, a fumaça foi transportada a 10 mil metros de altura por meio de uma nuvem Pirocumulus. A formação desse fenômeno é similar à registrada durante erupção de vulcões. Foi o que aconteceu em 2015 quando o vulcão Calbuco entrou em atividade no Chile, trazendo as cinzas para o Rio Grande do Sul.

No ano passado, a fumaça das queimadas registradas no Cerrado e na Amazônia chegou até cidades de São Paulo e Paraná. Conforme a meteorologista, o fenômeno registrado agora é de menor intensidade em relação ao de 2019. Um dos motivos é a proximidade da Amazônia e do Cerrado com o Sudeste do país.

“No caso da fumaça da Amazônia o vento em torno de 1.500 metros de altitude levou a fumaça até SP numa distância menor. Agora, é o vento em 10 mil metros que transporta a uma distância se 13 mil quilômetros. Apesar de o incêndio na Austrália ser muito mais grave e catastrófico em relação às queimadas da Amazônia, pela distância, o efeito aqui é menor”, complementa Estael.