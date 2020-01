Rui Costa passa por cirurgia em SP para retirar nódulo – iBahia

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), foi submetido a uma intervenção cirúrgica no fim da manhã deste domingo (5), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com informações da assessoria de comunicação do político, ele passa bem e permanece internado em recuperação.

Segundo o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, que acompanhou Rui durante a cirurgia, revelou que o procedimento foi realizado para a retirada de um nódulo mamário e ginecomastia, identificados durante investigação em dezembro último. Ele ainda pontuou que a intervenção ocorreu com normalidade.

Além do secretário, o petista se encontra acompanhado da primeira-dama, Aline Peixoto e de sua filha mais velha.