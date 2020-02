São João Batista tem um caso suspeito de coronavírus

Na tarde desta sexta, 28, a secretaria de Saúde começou a monitorar duas pessoas da cidade, que viajaram para Europa nos últimos dias. Uma delas retornou com sintomas respiratórios e por conta disso entrou para lista de casos suspeitos de Santa Catarina.

A secretária de saúde, Karin Leopoldo relata que imediatamente foram tomadas as providências conforme prevê o protocolo do Ministério da Saúde.

“Já foi coletado o exame e encaminhado para o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado e todo encaminhamento previsto pelo Ministério da Saúde”. Ambos são funcionários de uma empresa de calçados.

Karin destaca que eles também foram orientados a ficar em quarentena domiciliar, como medida preventiva. “Vamos monitorar e fazer tudo que o Ministério de Saúde prevê. Mesmo o homem que não possui sintomas, está sendo monitorado”.

A secretária frisa que evitar a proliferação do vírus, medidas básicas de higiene são essenciais, como lavar as mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Além disso, evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.

A enfermeira do setor de epidemiologia, Aline Paulista, descreve que o resultado dos exames podem levar alguns dias, mas assim que forem obtidos, serão divulgados.

Saiba mais

O Ministério da Saúde monitora 182 casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Os dados foram repassados pelas Secretarias Estaduais de Saúde até esta sexta-feira, 28, e demonstram o aumento da sensibilidade da vigilância da rede pública de saúde devido à inclusão de 15 países, além da China, que apresentam transmissão ativa do coronavírus. No total, 16 estados informaram o Ministério da Saúde sobre os casos suspeitos.

Com esta mudança, os critérios para a definição de caso suspeito enquadram agora, as pessoas que apresentarem febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar e tiveram passagem pela Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália, Malásia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja, além da China, nos últimos 14 dias.

Todas as notificações de casos suspeitos no país foram recebidas, avaliadas e discutidas com especialistas do Ministério da Saúde, caso a caso, junto com as autoridades de saúde dos estados e municípios. Esses descartes aconteceram principalmente por causa do resultado positivo para outros vírus respiratórios.

Para manter a população informada a respeito do novo coronavírus, o Ministério da Saúde atualiza diariamente, os dados na Plataforma IVIS, com números de casos descartados e suspeitos, além das definições desses casos e eventuais mudanças que ocorrerem em relação a situação epidemiológica.