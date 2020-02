Saúde lançará campanha voltada para higiene pessoal por conta do novo coronavírus

BRASÍLIA – Após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no país, o Ministério da Saúde vai lançar nos próximos dias uma campanha informativa para conscientizar os brasileiros sobre a importância da higiene pessoal contra a doença. O ministro da pasta, Luiz Henrique Mandetta, participou de reunião com integrantes de grupo interministerial no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira, e falou sobre a necessidade de fazer “uma comunicação um pouco maior para a população”.

— A gente já tinha esse plano de comunicação, dependendo se tivéssemos um caso ativo. Então a gente deve começar uma campanha, para as pessoas poderem perceber a importância de lavar as mãos, ter higiene, caso tenha febre, tosse, entrar em contato. O telefone da ouvidoria é 136. A página do Ministério da Saúde [https://saude.gov.br], porque nessa época produzem muitas fake news, (é importante) para as pessoas terem uma página com informações de qualidade — declarou Mandetta, que não soube apontar a data de estreia da campanha.