Secretaria deixa de divulgar número de homicídios durante motim de policiais no Ceará

Entre 19 e 24 de fevereiro, o estado teve 170 homicídios, uma média de 24 mortes por dia, conforme a Secretaria da Segurança. Antes do início da paralisação dos policiais, a média no Ceará neste ano era três vezes menor, com oito assassinatos por dia.

Militares amotinados se reuniram hoje com comissão que intermedeia a crise da segurança

A Secretaria da Segurança Pública divulga mensalmente os assassinatos ocorridos no Ceará. Em nota, ela afirma que os dados diários eram publicados “de forma extraordinária”.

“Agora, a Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp), setor responsável pela contabilidade dos dados, retorna ao trabalho habitual para consolidar os números e realizar a divulgação dos dados mensais.”

Ceará teve 170 homicídios no período em que a Secretaria da Segurança divulgou dados diários sobre a violência — Foto: Juliane Souza/G1

Na terça-feira (25), primeiro dia sem os dados oficiais da Secretaria da Segurança, o Ceará registrou 25 homicídios, de acordo com coronel do Exército Leônidas Carneiro Júnior, oficial de comunicação das Forças Armadas.

Com essas mortes, o Ceará soma 195 homicídios durante o motim dos militares. O número representa um aumento de 57% em relação aos casos registrados durante a última paralisação de PMs no Ceará, em 2012. O movimento daquele ano durou sete dias (de 29 de dezembro de 2011 e 4 de janeiro de 2012).

Subiu para 47 o número de policiais militares presos desde o início do motim. Desse total, 43 agentes foram presos por deserção, que é o abandono do serviço militar; 3 presos por participar em motim; e 1 PM preso por queimar um carro particular.

5 de dezembro: policiais e bombeiros militares organizaram um ato reivindicando melhoria salarial. Por lei, policiais militares são proibidos de fazer greve .

policiais e bombeiros militares organizaram um ato reivindicando melhoria salarial. . 31 de janeiro: o governo anunciou um pacote de reajuste para soldados.

o governo anunciou um pacote de reajuste para soldados. 6 de fevereiro: data em que a proposta seria levada à Assembleia Legislativa do estado, policiais e bombeiros promoveram uma manifestação pedindo aumento superior ao sugerido.

data em que a proposta seria levada à Assembleia Legislativa do estado, policiais e bombeiros promoveram uma manifestação pedindo aumento superior ao sugerido. 13 de fevereiro: o governo elevou a proposta de reajuste e anunciou acordo com os agentes de segurança. Um grupo dissidente, no entanto, ficou insatisfeito com o pacote oferecido.

o governo elevou a proposta de reajuste e anunciou acordo com os agentes de segurança. Um grupo dissidente, no entanto, ficou insatisfeito com o pacote oferecido. 14 de fevereiro: o Ministério Público do Ceará (MPCE) recomendou ao comando da Polícia Militar do Ceará que impedisse agentes de promover manifestações.

o Ministério Público do Ceará (MPCE) recomendou ao comando da Polícia Militar do Ceará que impedisse agentes de promover manifestações. 17 de fevereiro: a Justiça manteve a decisão sobre possibilidade de prisão de policiais em caso de manifestações.

a Justiça manteve a decisão sobre possibilidade de prisão de policiais em caso de manifestações. 18 de fevereiro: três policiais foram presos em Fortaleza por cercar um veículo da PM e esvaziar os pneus. À noite, homens murcharam pneus de veículos de um batalhão na Região Metropolitana.

três policiais foram presos em Fortaleza por cercar um veículo da PM e esvaziar os pneus. À noite, homens murcharam pneus de veículos de um batalhão na Região Metropolitana. 19 de fevereiro: batalhões da Polícia Militar do Ceará foram atacados. O senador Cid Gomes foi baleado em um protesto de policiais amotinados.

batalhões da Polícia Militar do Ceará foram atacados. O senador Cid Gomes foi baleado em um protesto de policiais amotinados. 20 de fevereiro: policiais recusaram encerrar o motim após ouvirem as condições propostas pelo Governo do Ceará para chegar a um acordo.

policiais recusaram encerrar o motim após ouvirem as condições propostas pelo Governo do Ceará para chegar a um acordo. 21 de fevereiro: tropas do Exército começam a atuar nas ruas do Ceará.

tropas do Exército começam a atuar nas ruas do Ceará. 22 fevereiro: Ceará soma 88 homicídios desde o início do motim. Antes do movimento dos policiais, a média era de seis assassinatos por dia. Governo do Ceará anuncia afastamento de 168 PMS por participação no movimento.

Ceará soma 88 homicídios desde o início do motim. Antes do movimento dos policiais, a média era de seis assassinatos por dia. Governo do Ceará anuncia afastamento de 168 PMS por participação no movimento. 24 de fevereiro: ministro Sergio Moro visita Fortaleza para acompanhar a operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

ministro Sergio Moro visita Fortaleza para acompanhar a operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). 25 de fevereiro: governo divulga que já tem 43 policiais presos por deserção, motim e queima de veículo particular.

governo divulga que já tem 43 policiais presos por deserção, motim e queima de veículo particular. 26 de fevereiro:Comissão formada pelos três poderes é criada para buscar soluções para paralisação dos PMs. Ceará pede ao governo federal prorrogação da presença de militares do Exército no estado.

Camilo Santana e Moro se reuniram nesta segunda-feira (24) em Fortaleza — Foto: Thiago Gadelha/SVM