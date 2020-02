Secretaria Estadual de Saúde investiga caso suspeito de coronavírus em Macaé, no RJ

Casos só são oficialmente reconhecidos como suspeitos após confirmação do Ministério da Saúde, o que ainda não ocorreu.

SES informou que nove casos suspeitos de infecção pelo coronavírus (COVID-19) estão sendo monitorados no estado.

Sendo um em Macaé, um em Nova Iguaçu, dois em Niterói e dois na cidade do Rio de Janeiro, além de dois turistas e um caso com local de residência ainda em investigação.

A secretaria informou ainda que além dos sintomas respiratórios, os pacientes têm histórico de viagem para países com circulação ativa do vírus.

“Estamos em alerta máximo e preparados para enfrentar o Coronavírus. Desde o início do ano, trabalhamos na organização de um plano de resposta eficiente e ágil para enfrentar este novo vírus”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos.

No mês passado, a SES elaborou e definiu um plano de contingência para enfrentar um possível surto no Estado do Rio de Coronavírus, que é capaz de provocar epidemias e pode evoluir a pandemias. Para proteger o cidadão do COVID-19, a SES definiu objetivos estratégicos, a fim de evitar a disseminação do vírus entre uma população sem imunidade para este subtipo viral.

Segundo o estado, o plano emergencial tem a intenção de sistematizar ações e procedimentos de responsabilidade da esfera estadual de governo.

