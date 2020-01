Secretário de Comunicação se pronuncia, mas não responde sobre suposto conflito de interesse

BRASÍLIA — Em reação à informação de que sua empresa tem contratos com agências de publicidade e emissoras de televisão que recebem verba do governo, o secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República (Secom),Fábio Wajngarten, fez um pronunciamento à imprensa nesta quarta-feira, mas se negou a responder perguntas sobre o caso.

Leia: Como a lei de conflito de interesses pode afetar secretário de comunicação de Bolsonaro

Segundo o jornal “Folha de S. Paulo”, a FW Comunicação e Marketing, da qual Wajngarten é sócio, mantém contratos com emissoras de televisão e agências de publicidade que atendem o governo. Em seu pronunciamento, o secretário atacou veículos de comunicação e não falou sobre eventual conflito de interesse entre seu cargo no governo e a relação comercial da sua empresa.

— A matéria tem nome e sobrenome. E se determinados grupos de comunicação ou instituto de pesquisa tinham em mim a tentativa de construção de uma ponte de diálogo, esta ponte foi explodida hoje – disse o secretário.

Leia mais:Bolsonaro convoca reunião para discutir futuro de secretário de Comunicação no governo

Wajngarten voltou a afirmar, como pontuou mais cedo em nota, que se afastou da gestão da empresa e nomeou um admistrador antes de ser nomeado para o cargo na gestão Bolsonaro. Segundo ele, o processo foi feito a partir de orientações da Secretaria de Assuntos Jurídicos (SAJ) e da Comissão de Ética da Presidência.

— Eu não tenho absolutamente nada a esconder, à época da minha nomeação foi orientado, foi ordenado, que eu saísse do quadro da gestão da FW Comunicação e Marketing, atitude esta imeditamente cumprida e vistoriada pela SAJ e pela Comissão de Ética – afirmou o secretário, que encerrou o pronunciamento sem responder questões dos repórteres.

Bela Megale: Bolsonaro dá apoio a chefe da Secom

O secretário afirmou que não está em uma “guerrinha” e que se estiver errado, pede demissão. No entanto, ressaltou que esse não é o caso.

– Eu não estou aqui nessa guerinha, A, B, C ou D. Quando a comunicação estiver errada, eu vou dizer, “tá errada”. Quando o Fábio estiver errado, eu pego a minha malinha e vou embora. O que não é o caso.

O secretário fez seu pronunciamento ao lado de Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo, pasta à qual a secretaria de Comunição Social está subordinada. Segundo Wajngarten, ele tem apoio de Ramos e do presidente Jair Bolsonaro.

– Tenham certeza que eu vou continuar, com apoio do ministro Ramos, com apoio do presidente. Enquanto eles me quiserem aqui, eu vou continuar enfrentando grupos monopolistas e poderosos. Eu vou continuar enfrentando grupos monopolistas e poderosos. Sem temer nada e sem recuar nada.