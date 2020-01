Secretário prepara edital de cinema ‘ligado a nossos valores’

16.01.2020 | 21h15

Equipe BR Político

O secretário da Cultura Roberto Alvim afirmou nesta quinta, 16, que um novo edital de cinema a ser lançado até o início de março vai refletir “nossos valores, nossos princípios”. Ele disse que, com isso, está tentando criar um “cinema sadio”. O argumento, comum em períodos autoritários da história, se soma ao de que o conservadorismo na arte seria, “na verdade”, segundo ele, a busca de “uma arte que dignifique o ser humano, que dignifique a condição humana”. Ele já adianta que todo patrocínio pressupõe uma curadoria. “Não é censura, é curadoria”, teorizou Alvim. Outra antecipação feita pelo secretário, sentado à esquerda do presidente Jair Bolsonaro na live desta noite, foi dos temas das produções. “Vai ter filmes sobre a independência do Brasil e filmes sobre grandes figuras históricas brasileiras”, adiantou.