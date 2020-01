Secretário Roberto Alvim persegue servidor por ser contra Bolsonaro

Secretário de Cultura publicou nas redes sociais o nome de um servidor concursado da Casa Rui Barbosa, desprezando o que chamou de “suas ideias execráveis sobre Bolsonaro” e anunciando que anulou nomeação sua para cargo de confiança

247– O secretário de Cultura do governo federal, Roberto Alvim, publicou no Twitter o nome de um servidor concursado da Casa Rui Barbosa criticando ele, identificado como Christian E. C. Lynch, por causa de posições contrárias ao governo Jair Bolsonaro. Está havendo demissões em massa no que é considerado o primeiro museu-casa do Brasil.

“Christian E. C. Lynch é servidor concursado da @casaruibarbosa desde 2014, o que me impede de dispensá-lo, mas não me impede de manifestar meu absoluto desprezo por suas ideias execráveis sobre @jairbolsonaro. Já tornei sem efeito sua nomeação para o cargo de confiança na FCRB”, postou Alvim na rede social.

A Casa de Rui Barbosa é um centro de pesquisa e mantém acervos de intelectuais e escritores.

Bolsonaro nomeou para a presidência da instituição Casa Rui Barbosa uma indicada do pastor evangélico e deputado federal Marco Feliciano, ex-Podemos. Letícia Dornelles é ex-roteirista de novelas da Record. Também foram afastados pelo menos cinco dos principais pesquisadores da instituição.

Letícia havia sido rreterida pelos funcionários da Fundação, que tinham preferência pela filóloga Rachel Valença. A estudiosa dedicou 33 anos à Casa.