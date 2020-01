Segunda-feira, 20 de janeiro

Por causa da falha, o período de inscrições do Sisu foi estendido por 2 dias: começa amanhã (21) e vai até domingo (26).

Presidente Jair Bolsonaro e ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, em reunião com Regina Duarte — Foto: Reprodução

Regina Duarte se reuniu hoje com Bolsonaro no RJ e disse que está ‘noivando’ com o governo. A atriz aceitou conhecer a Secretaria de Cultura e viajará a Brasília na quarta. Ela foi convidada para substituir Roberto Alvim, demitido na semana passada por discurso semelhante ao de ministro nazista.

6 mil estudantes tiveram as notas do Enem afetadas por uma falha. O problema na gráfica fez com que provas fossem associadas a gabaritos trocados. O erro já foi corrigido, segundo o Inep – órgão que organiza o exame.

Em nota, a Globo informou que: “A atriz Regina Duarte tem contrato vigente com a Globo e sabe que, se optar por assumir cargo público, deve pedir a suspensão de seu vínculo com a empresa, como impõe a nossa política interna, de conhecimento de todos os seus colaboradores.”

João de Deus, de 78 anos, foi condenado a mais 40 anos de prisão por crimes sexuais contra 5 mulheres. É a terceira condenação dele. Preso desde dezembro de 2018, ele sempre negou as acusações.

Destruição no Espírito Santo

— Foto: Lucas Knupp/VC no ES1

Mais de 1,6 mil pessoas estão fora de casa no Espírito Santo, segundo a Defesa Civil. As fortes chuvas que atingiram o estado deixaram 6 mortos e ao menos 3 desaparecidos.

Com mais de 200 pessoas desalojadas, Contagem decretou emergência por causa das chuvas na Grande Belo Horizonte. A enxurrada alagou casas e arrastou uma feira tradicional na cidade.

Fuga em massa no Paraguai

Os autores dos furtos em série de ontem na Avenida Paulista, em São Paulo, combinaram o arrastão pelo WhatsApp, segundo a polícia. Três suspeitos foram presos e um adolescente, apreendido. Para os investigadores, entre 10 e 20 pessoas participam do grupo.

Imagens de câmeras de segurança mostram correria e tumulto na avenida durante o arrastão. Assista abaixo:

Três homens são presos por furtos em série na Avenida Paulista neste domingo (19)

Quase 4 anos após ficar totalmente cega, a onça-pintada Merlin ganhou uma nova casa: uma ONG dedicada à defesa de animais ameaçados em Corumbá de Goiás. O felino perdeu totalmente a visão após ser atingido por tiros de “cartucheira”, armas que atiram um raio grande de chumbo.

ONG em Goiás acolhe onça que ficou cega após ser atingida por tiros de chumbinho

A rainha de bateria da Viradouro, Raissa Machado, pregou união entre musas de escolas de samba. Raissa posou com exclusividade para o G1, em comemoração aos seus 7 anos como soberana na vermelho e branco de Niterói: “Ficaria para o resto da minha vida”.

Raissa Machado posa para ensaio exclusivo do G1 na quadra da Viradouro, em Niterói — Foto: Marcos Serra Lima/G1

Sabrina Sato durante ensaio técnico no Sambódromo do Anhembi na noite de domingo (19) — Foto: Sérgio Cruz/Gaviões da Fiel/Divulgação

Tenente-coronel Alysson Malta é um dos oficiais à frente das operações em Brumadinho — Foto: Raquel Freitas/G1