Segunda-feira, 27 de janeiro

Céu fechado em Belo Horizonte nesta segunda-feira (27) — Foto: Danilo Girundi/TV Globo

Passa de 100 o número de cidades de Minas Gerais em situação de emergência por causa dos temporais. As autoridades confirmaram 47 mortes e 4 desaparecidos. Crianças e bebês estão entre as vítimas.

suspendeu as inscrições do Prouni, previstas para começar amanhã, mas liberou a consulta às mais de 250 mil bolsas oferecidas. A decisão do MEC ocorre após a Justiça ordenar a revisão de todas as notas do Enem, cujas notas são usadas no processo de seleção do programa.

Em Belo Horizonte, voltou a chover forte hoje. Com o solo encharcado, a cidade está em alerta e pode registrar um volume de precipitação superior a 100 milímetros até quarta-feira.

Cidade de Raposos, na Grande BH, continua tomada por lama e entulho — Foto: Rodrigo Franco

Espírito Santo

Onze mil pessoas estão fora de casa no Espírito Santo em consequência das fortes chuvas que mataram 9 pessoas.

Norte e Noroeste do RJ

Enchentes provocaram estragos em 8 cidades do Norte e Noroeste do RJ, obrigaram 15 mil pessoas a deixarem suas casas e deixaram 2 mortos. Em Itaperuna, um hospital de referência na região foi invadido pela água.

82 mortos por coronavírus

— Foto: Getty Images

A China registrou a 1ª morte por coronavírus na capital Pequim, elevando o número total para 82. A vítima havia viajado para Wuhan, epicentro da doença. Pouco antes da confirmação, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou o risco global de contaminação pelo novo vírus.

Reação do mercado

A Bovespa sofreu a maior queda em 10 meses com o efeito coronavírus. A bolsa de SP caiu 3,3%, acompanhando o movimento no exterior. As empresas perderam R$ 132 bi em valor de mercado. Já o dólar subiu a R$ 4,20, maior patamar desde dezembro.

Kobe Bryant com sua filha Gianna em um jogo de basquete feminino, em 27 de julho de 2019 — Foto: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports/File Photo/Reuters

O piloto do helicóptero que levava o ex-astro da NBA Kobe Bryant foi alertado sobre o “nível baixo” do voo, indicam áudios da torre de comando na Califórnia. O jogador, a filha e mais 7 pessoas morreram na queda da aeronave ontem.

“Helicóptero 72EX, você ainda está em um nível muito baixo para acompanhamento de voo neste momento”.

O nevoeiro está no centro das investigações sobre o acidente que matou o atleta. Meteorologistas relataram nuvens baixas e visibilidade limitada nas proximidades no momento do acidente.

O presidente em exercício, Hamilton Mourão, criticou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, depois que este divulgou um vídeo no qual conversa por telefone com Mourão, sem avisá-lo que a ligação no viva-voz estava sendo gravada.

“Em relação ao governador Wilson Witzel, ele diz que foi fuzileiro naval. Eu acredito que ele esqueceu a ética e a moral, que caracterizam as Forças Armadas, quando saiu do Corpo de Fuzileiros Navais. Nada mais eu tenho a dizer a respeito” – Hamilton Mourão

Sem avisar, Wilson Witzel, governador do Rio, grava presidente em exercício

A venda de títulos públicos por meio do Tesouro Direto aumentou 72% em 2019 e atingiu o valor recorde de R$ 30,8 bilhões. Em um ano marcado pela queda dos juros, os resgates também atingiram a marca inédita de R$ 30,9 bilhões.

A Justiça tornou réus a Cedae (Companhia de Água e Esgoto do RJ) e 3 de seus ex-diretores pelo lançamento de esgoto entre janeiro de 2015 e abril de 2018. A denúncia não tem a ver com a atual crise da água.

Ana Maria Braga revelou estar em tratamento contra um câncer no pulmão. “Tenho muita fé, força que vem de Deus, e acredito que vou sair dessa”, disse a apresentadora durante o “Mais Você”. Assista ao vídeo abaixo.

Ana Maria Braga anuncia novo câncer no pulmão e tratamento

Billie Eilish ganhou cinco estatuetas no Grammy 2020, entre elas as quatro maiores categorias da noite — Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Billie Eilish foi a grande vencedora do Grammy ontem. A cantora de apenas 18 anos levou para casa os 4 prêmios principais da noite, a primeira mulher a conseguir tal feito. Educação domiciliar, portadora de síndrome, inspiração no irmão e sucesso por acidente: veja 4 fatos sobre o fenômeno da música adolescente.

Rainha de bateria da X-9 Paulistana, Juju Salimeni superou a depressão em 2019 e agora promete desfilar no auge e “sem medo do bumbum balançar na hora de sambar”. Confira o ensaio completo.

Juju Salimeni dá a volta por cima e promete desfile como rainha da X-9 Paulistana no auge da preparação física — Foto: Samuel Melim/Divulgação

