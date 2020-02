Segundo caso de coronavírus no Brasil é confirmado em São Paulo

Ministério da Saúde confirma 2º caso de novo coronavírus no Brasil

De acordo com o ministério,o paciente é um homem de 32 anos. Ele chegou na quinta-feira (27) de Milão, na Itália — país com maior número de casos fora da Ásia(leia mais no fim da reportagem).

Ainda de acordo com o ministério, não há “mudanças no cenário nacional”: ainda não existem evidências de que o novo coronavírus esteja circulando em território brasileiro.

Em nota, o ministério informa que o paciente sentiu os sintomas no mesmo dia do retorno ao Brasil: ele relatou febre, tosse, dor de garganta, dor muscular e dor de cabeça. Segundo as autoridades brasileiras, ohomem vestiu máscara durante todo o voode volta a São Paulo.

Na sexta-feira, o paciente procurou atendimento no Hospital Albert Einstein, onde fez exames. O resultado confirmouCovid-19— nome da doença do novo coronavírus — ainda neste sábado.

Agora, segundo o Ministério da Saúde, o homem está em casa e passa bem. Ele e a mulher — que não apresenta sintomas — estão em isolamento domiciliar, por precaução.

Embora o paciente tenha relatado o uso de máscara no avião, o Ministério da Saúde informou que investiga junto à Anvisa os possíveis contatos próximos do homem durante o voo e em outros locais. As secretarias de Saúde do Estado e do Município também participam da investigação.

Segundo último balanço do Ministério da Saúde, até este sábado havia 207 casos suspeitos do novo coronavírus e 79 descartados em todo o Brasil.

No mundo, segundo a OMS, o número de casos do novo coronavírus subiu para mais de 85,4 mil. A doença já foi registrada em 53 países.

Veja abaixo os casos suspeitos e descartados de Covid-19 no Brasil neste sábado (29)

Novo coronavírus no Brasil — 29/2 UF Casos suspeitos Casos descartados AL 1 0 BA 9 4 CE 6 2 DF 5 1 ES 2 1 GO 5 0 MG 17 3 MS 2 0 PB 1 1 PE 5 2 PR 5 3 RJ 19 8 RN 3 2 RS 27 10 SC 9 4 SP 91 38

O primeiro caso de novo coronavírus no Brasil foi confirmado na quarta-feira (26). De acordo com o Ministério da Saúde, trata-se de um homem de São Paulo que também veio da Itália.

O paciente, de 61 anos, foi oprimeiro caso da doença no país e em toda a América Latina. Ele está em quarentena domiciliar e passa bem.

De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o primeiro paciente com Covid-19 chegou ao país vindo da Itália. Ele estava assintomático e, depois de alguns dias, procurou um serviço de saúde com sintomas respiratórios. Antes, ele havia participado de uma reunião familiar, o que levou o Ministério da Saúde a colocar 30 pessoas que tiveram contato com ele em observação.

Fora da Ásia, a Itália é o país com mais casos registrados do novo coronavírus no mundo: neste sábado, eram 1.128 casos de Covid-19. Apenas China e Coreia do Sul têm mais diagnósticos da doença.

Casos do novo coronavírus no mundo passam 85.400, diz OMS

Para evitar uma proliferação ainda maior da doença, escolas e universidades do norte da Itália vão ficar fechados na próxima semana por causa do novo coronavírus. A doença ainda levou ao cancelamento de eventos esportivos no país — alguns até foram disputados, mas sem presença de torcida.

Um quarto jogador do Pianese, da terceira divisão italiana, testou positivo para o coronavírus, informou o clube no sábado. Toda a equipe está de quarentena.