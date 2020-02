Segundo dia de desfiles da Série A deve começar com chuva

RIO — Assim como na noite de sexta-feira, os desfiles das escolas de samba da Série A devem começar debaixo dechuvaneste sábado. Desde o início da noite, foi registrada chuva fraca em vários bairros do Centro do Rio, onde fica a Sapucaí.

O tempo pode atrapalhar principalmente as escolas Acadêmicos do Sossego e Inocentes de Belford Roxo, as primeiras a entrarem na Avenida, às 22h30 e às 23h15, respectivamente. A previsão é de que a chuva seja moderada durante a noite, em pontos isolados do município, e fraca ao longo da madrugada. A temperatura máxima prevista é de 28 graus.

O tempo estáinstávelno Rio por conta da passagem de umafrente fria. Apesar do tempo predominantemente nublado, quem acordou cedo nesta sábado garantiu uma trégua e fugiu da chuva que começou a cair em diversos pontos da cidade no início da tarde, com mais intensidade na Zona Oeste.

Previsão para os próximos dias:

Domingo

A previsão é de céu encoberto com chuvisco e chuva fraca isolada durante a madrugada. A temperatura pode variar de 18 a 28 graus.

Segunda-feira

Céu parcialmente nublado com previsão de pancadas de chuva isoladas durante a tarde. Máxima prevista de 30 graus.

Terça-feira

Previsão de pancadas de chuva isoladas durante a tarde com elevação da temperatura que pode variar de 19 a 34 graus.

Quarta-feira

O feriadão termina com céu nublado, pancadas de chuva isoladas a partir do final da tarde e máxima de 36 graus.