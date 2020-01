Seis capitais tiveram reajuste de tarifa de transporte público em 2020; veja lista

Boa Vista, Brasília, Macapá, Recife, São Paulo e Vitória registraram aumento nas passagens. Em Campo Grande, prefeitura suspendeu aumento após determinação do TCE. Na capital pernambucana, apenas o metrô ficou mais caro, mas a previsão é que ônibus mude em fevereiro. No Rio, trens e barcas também sobem no mês que vem.

Brasília, Macapá, Vitória, Boa Vista, São Paulo e Recife em Campo Grande, a prefeitura suspendeu o decreto que havia implementando o aumento de R$ 3,95 para R$ 4,10, após determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) na capital pernambucana, apenas o metrô ficou mais caro(a previsão é que os ônibus aumentem em fevereiro) no Rio, não houve reajuste no ônibus, mas trens e barcas ficam mais caros em fevereiro; o metrô deve aumentar em abril em Maceió, o reajuste foi aprovado, mas ainda falta sanção do prefeito, e o caso está em discussão no Ministério Público em 18 capitais, não há sinalização de alteração: Rio Branco, Manaus, Salvador, Fortaleza, Goiânia, São Luís, Cuiabá, Belo Horizonte, Belém, João Pessoa, Curitiba, Teresina, Natal, Porto Alegre, Porto Velho, Florianópolis, Aracaju e Palmas

Reajuste de tarifa de transporte público nas capitais em 2020 Capitais + DF teve aumento nas passagens? Rio Branco não Maceió aumento aprovado de R$ 3,65 para R$ 4,10, mas caso está em discussão no MP Macapá sim – de R$ 3,50 para R$ 3,70 Manaus não Salvador não Fortaleza não Brasília sim – de R$ 2,50 para R$ 2,75 (circular interna); de R$ 3,50 para R$ 3,85 (ligações curtas); e de R$ 5 para R$ 5,50 (metrô/Longas/integração) Vitória sim – de R$ 3,75 para R$ 3,90 Goiânia não São Luís não Cuiabá não Campo Grande não – após determinação do TCE, a prefeitura suspendeu o aumento R$ 3,95 para R$ 4,10 Belo Horizonte não Belém não João Pessoa não Curitiba não Recife sim – R$ 3,40 para R$ 3,70 (metrô); ônibus aumenta em fevereiro Teresina não Rio não; trens e barcas aumentam em fevereiro, e metrô em abril Natal não Porto Alegre não Porto Velho não Boa Vista sim – de R$ 3,60 para R$ 3,75 (ônibus); de R$ 4 para R$ 4,50 (táxi-lotação) Florianópolis não São Paulo sim – de R$ 4,30 para R$ 4,40 Aracaju não Palmas não

Em São Paulo, alta foi anunciada em dezembro; assista

Tarifa de ônibus na capital vai subir de R$4,30 para R$4,40

